Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı geldi | 4 Nisan 2020 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Çorum, Amasya ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde ( Cumartesi ) Marmara'nın doğusu ,Batı Karadeniz ve Çankırı çevrelerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Güney Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli( 40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Güney Ege'de kuvvetli( 40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın; Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Güney Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli( 40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında gece saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde ( Cumartesi ) bölgenin doğusunda sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Bu sabah saatlerinde ( Cumartesi ) sis ve pus hadisesi bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Bu sabah saatlerinde ( Cumartesi ) sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli( 50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batı ilçeleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 17°C

Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı geçecek. Bu sabah saatlerinde ( Cumartesi ) sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop hariç bölge genelinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde ( Cumartesi ) bölge genelinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı geçecek. Bu sabah saatlerinde ( Cumartesi ) sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DÜZCE °C, 17°C

Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı geçecek. Bu sabah saatlerinde ( Cumartesi ) sis ve pus hadisesi bekleniyor.

KASTAMONU °C, 17°C

Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı geçecek. Bu sabah saatlerinde ( Cumartesi ) sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 15°C

Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı geçecek. Bu sabah saatlerinde ( Cumartesi ) sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize ve Artvin ile gece saatlerinden sonra Çorum ve Amasya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kars, Ardahan, Ağrı, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 10°C

Çok bulutlu, hafif yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı bulutlu