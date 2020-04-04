Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı geldi | 4 Nisan 2020 hava durumu
4 Nisan 2020 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Çorum, Amasya ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 4 Nisan 2020 Cumartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Çorum, Amasya ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde ( Cumartesi ) Marmara'nın doğusu ,Batı Karadeniz ve Çankırı çevrelerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Güney Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli( 40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Güney Ege'de kuvvetli( 40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın; Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Güney Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli( 40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında gece saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde ( Cumartesi ) bölgenin doğusunda sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Bu sabah saatlerinde ( Cumartesi ) sis ve pus hadisesi bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Bu sabah saatlerinde ( Cumartesi ) sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli( 50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 23°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batı ilçeleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 16°C
Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 17°C
Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı geçecek. Bu sabah saatlerinde ( Cumartesi ) sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop hariç bölge genelinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde ( Cumartesi ) bölge genelinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı geçecek. Bu sabah saatlerinde ( Cumartesi ) sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DÜZCE °C, 17°C
Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı geçecek. Bu sabah saatlerinde ( Cumartesi ) sis ve pus hadisesi bekleniyor.
KASTAMONU °C, 17°C
Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı geçecek. Bu sabah saatlerinde ( Cumartesi ) sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 15°C
Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı geçecek. Bu sabah saatlerinde ( Cumartesi ) sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize ve Artvin ile gece saatlerinden sonra Çorum ve Amasya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kars, Ardahan, Ağrı, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
MALATYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 10°C
Çok bulutlu, hafif yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
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