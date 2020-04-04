04 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Fransa'dan gelen 143 kişi Kırıkkale'deki yurda yerleştirildi

Fransa'dan gelen 143 kişi Kırıkkale'deki yurda yerleştirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.04.2020
ABONE OL
FRANSA'DAN GELEN 143 KİŞİ YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt dışından gelenlerin karantinaya alınma işlemleri devam ediyor. 'dan 'ye gelen biri çocuk vatandaşı, gözetim altında tutulmak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yerleştirildi.

'dan 'ye gelen biri çocuk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen 143 Türk vatandaşı, polis eşliğinde 7 otobüsle Kırıkkale'ye getirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşlar, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra yurtta tek kişilik olarak hazırlanan odalara yerleştirildi.

Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı, AFAD görevlileri de otobüsleri dezenfekte etti.

Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da destek sağlayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA