Benfica Uğurcan Çakır'ı radarına aldı!
Süper Lig lideri Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmeyi başladı. Milli file bekçisi Çakır'a son olarak Benfica'nın talip olduğu iddia edildi.
O ismi satıp Uğurcan'ı alacaklar! Plan belli olduPortekiz Ligi takımlarından Benfica, birçok yıldız futbolcunun çıkış noktası olarak gösteriliyor. Aldığı ya da yetiştirdiği isimleri yüksek bedellere satarak bonservis zengini olan kulübün bu kez kalecisi Odysseas Vlachodimos gündemde...
25 yaşındaki Yunan file bekçisinin Avrupa'dan talipleri artarken, son olarak Milan ve Napoli'nin devreye girdiği ve genç eldiveni yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ifade edildi. Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre ise Benfica, kalecisinin yerini Trabzonspor'un genç eldiveni Uğurcan Çakır ile doldurmak istiyor.
Gazete, Uğurcan Çakır'ın Vlachodimos'un yerine alınabilecek 1 numaralı aday olduğunu yazdı ve Arsenal, Tottenham, Liverpool ve Leicester'ın da genç file bekçisiyle ilgilendiğini duyurdu.
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