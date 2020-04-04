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Benfica Uğurcan Çakır'ı radarına aldı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.04.2020
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UĞURCAN ÇAKIR'A SÜRPRİZ TALİP!

lideri 'un başarılı file bekçisi gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmeyi başladı. Milli file bekçisi Çakır'a son olarak 'nın talip olduğu iddia edildi.

O ismi satıp Uğurcan'ı alacaklar! Plan belli olduPortekiz Ligi takımlarından , birçok yıldız futbolcunun çıkış noktası olarak gösteriliyor. Aldığı ya da yetiştirdiği isimleri yüksek bedellere satarak bonservis zengini olan kulübün bu kez kalecisi Odysseas Vlachodimos gündemde...

25 yaşındaki Yunan file bekçisinin Avrupa'dan talipleri artarken, son olarak Milan ve 'nin devreye girdiği ve genç eldiveni yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ifade edildi. Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre ise Benfica, kalecisinin yerini 'un genç eldiveni ile doldurmak istiyor.

Gazete, Uğurcan Çakır'ın Vlachodimos'un yerine alınabilecek 1 numaralı aday olduğunu yazdı ve , Tottenham, ve Leicester'ın da genç file bekçisiyle ilgilendiğini duyurdu.

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