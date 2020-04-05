Son dakika haberi... İstanbul'daki 100 bin 244 aileye sosyal yardım ve maaşları teslim edildi
Son dakika haberine göre, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, cuma gününden itibaren 100 bin 244 aileye, sosyal yardım ödemelerinin ve maaşlarının evlerinde teslim edildiğini bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, cuma gününden itibaren 100 bin 244 aileye, sosyal yardım ödemelerinin ve maaşlarının evlerinde teslim edildiğini bildirdi.
"Ekonomik İstikrar Kalkanı" ile 1.000₺ sosyal yardım ve 2022 kanunu kapsamında maaş alan İstanbul'da 142.207 vatandaşımız bulunuyor.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 4, 2020
Cuma günü 10.00'dan bugün 18.00'e kadar 100.244 ailemize maaşlarını evlerinde teslim ettik.
41.963 vatandaşımıza yarın inşallah teslim edeceğiz.
Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul'da "Ekonomik İstikrar Kalkanı" ile bin liralık sosyal yardım ve 2022 Sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında maaş alan 142 bin 207 vatandaşın bulunduğunu belirtti.
Vali Yerlikaya, "Cuma günü saat 10.00'dan bugün saat 18.00'e kadar 100 bin 244 ailemize maaşlarını evlerinde teslim ettik. 41 bin 963 vatandaşımıza yarın inşallah teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantina altına alındı
- İşçi bal arılarının topladığı polenleri kovana taşımak için depoladığı corbicula adlı çiçek tozu sepeti arıların neresinde bulunur?
- Uzay Çağı adı verilen dönemin angi yıl başladığı kabul edilir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Dünyadaki rezervlerinin yüzde 70'inde fazlası Türkiye'de bulunan bor elementinin atom numarası nedir?
- Charlie Chaplin Altına Hücum filminde hangisinin kökünü yiyip hastaneye kaldırıldı?
- Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'e Şairlerin en garibi öldü diyerek son mısrasını söyleyen şair kimdir?
- Marcel Marcel Pohl 11 sömestirde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestirde bitirmiştir?
- Japonya virüse iyi gelen ilacı ücretsiz vereceğini duyurdu
- Kim Milyoner Olmak İster'de milyonları şaşırtan soru!
- Çotanaklar hangi şehrin futbol takımının taraftar grubudur?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çotanaklar hangi şehrin futbol takımının taraftar grubudur? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'e "Şairlerin en garibi öldü diyerek" son mısrasını söyleyen şair kimdir?
- Uzay Çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Charlie Chaplin Altına Hücum filminde hangisinin kökünü yiyip hastaneye kaldırıldı?
- İşçi bal arılarının topladığı polenleri kovana taşımak için depoladığı corbicula adlı çiçek tozu sepeti arıların neresinde bulunur?
- Marcel Pohl 11 sömestirde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestirde bitirmiştir?
- Bu yıl olduğu gibi içerisinde 5 cumartesi olan bir şubat ayı hangi yılda da olacaktır?
- Hangisi tarihte yaşamış gerçek bir insandır? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Gözler orada! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur en düşük tabanlı emekli maaşı ne kadar, kaç TL?
- 20 yaş altı çalışanlar ne olacak? 20 yaş altı çalışanlar işe gidebilir mi? İdari izin nedir, ne demek?
- 0,49 faizli 10 bin TL kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar?
- Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İş kaybı tazminatı, işsizlik sigortası, ücret garanti fonu ödemesi nasıl alınacak?