05 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi... İstanbul'daki 100 bin 244 aileye sosyal yardım ve maaşları teslim edildi

Son dakika haberi... İstanbul'daki 100 bin 244 aileye sosyal yardım ve maaşları teslim edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.04.2020
ABONE OL
VALİLİKTEN AÇIKLAMA! 100 BİN 244 AİLEYE...

Son dakika haberine göre, , cuma gününden itibaren 100 bin 244 aileye, ödemelerinin ve maaşlarının evlerinde teslim edildiğini bildirdi.

, cuma gününden itibaren 100 bin 244 aileye, ödemelerinin ve maaşlarının evlerinde teslim edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul'da "Ekonomik İstikrar Kalkanı" ile bin liralık sosyal yardım ve 2022 Sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında maaş alan 142 bin 207 vatandaşın bulunduğunu belirtti.

Vali Yerlikaya, "Cuma günü saat 10.00'dan bugün saat 18.00'e kadar 100 bin 244 ailemize maaşlarını evlerinde teslim ettik. 41 bin 963 vatandaşımıza yarın inşallah teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA