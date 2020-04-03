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Türk bilim insanları corona virüsü öldüren cihaz tasarladı! Koronavirüsü 15 saniyede yok ediyor...

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Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
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TÜRK BİLİM İNSANLARI TASARLADI! KORONAYI 15 SANİYEDE YOK EDİYOR...

Türk bilim insanları corona virüsü () öldüren cihaz tasarladı. 'nde kuantum araştırmaları yapan Prof. Dr. ve ekibi, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında önemli bir tasarıma imza attı. COVID 19’u, ultraviyole ışınlarını kullanarak bulunduğu ortamda 15 saniyede öldüren üç ayrı cihaz geliştiren bilim ekibi, üretilen ilk cihazların sağlık personeli için kullanılmasını sağlayacak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kuantum Optiği ve Elektroniği Teknolojileri Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. ve ekibi, koronavirüsle savaşan bir cihaz geliştirdi. Sağlık çalışanlarının enfekte olma riskini en aza indirmek amacıyla laboratuvara kapanan bilim ekibi, ortamdaki en ağır virüsleri dahi öldürebilen ultraviyole bir cihaz tasarladı. İlk denemeleri başarıyla sonuçlanan tasarımın "", "Dezenfeksiyon Kapısı" ve "Dezenfeksiyon Kabini" olarak üç ayrı prototipi hızla üretildi. El cihazı 75, kabinler ise 15 saniyeden kısa bir sürede ortamdaki virüsleri en az düzeye indirme gücüne sahip.

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