Düzce’de, 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtılacak kolonyalar üretildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtılmasına karar verilirken, kolonya üretecek firmalar arasında bulunan Düzce’deki firma ilk sevkiyatını yaptı.
Düzce'nin Yenitaşköprü Köyü'nde bulunan kolonya firmasında üretilen 300 bin şişe kolonya 2 TIR'a yüklendi. TIR'ın önüne 'Önce vatan' yazısı asılırken, çalışanlar Türk bayraklarıyla araçları uğurladı.
"65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIMIZA DAĞITILACAK"
Kolonya firması sahibi Nadir Yorgun, 1,5 milyon şişe kolonya üreteceklerini, 300 bin şişelik ilk sevkiyatı gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın kolonya üreticilerine verdiği üretim programına göre bugün ilk sevkiyatımızı yapıyoruz. Bunlar 65 yaş üstü vatandaşlarımıza dağıtılacak.
"SOKAĞA ÇIKMAMAMIZ GEREKLİ"
Bununla gurur duyuyoruz böyle bir görev üstlendiğimiz için. Bizim gibi 6 firma daha operasyonu yapıyor. İnşallah bu ürettiğimiz kolonyaların vatandaşlarımıza faydası olur. Önce vatanımızı düşüneceğiz ve hizmetimizi yapacağız. Biz bize düşen görevi yapıyoruz. Sokağa çıkmamamız gerekli. Sağlık çalışanlarına ve emniyet güçlerine yardımcı olmamız gerekiyor. Personelim canla başla çalıştı. Bizler de zor şartlarda çalışıyoruz. İnşallah sonu iyi biter."
"İNŞALLAH BU YAPTIĞIMIZ KOLONYALAR VATANIMIZA ŞİFA OLUR"
Kolonya üretiminde çalışan ve sevkiyat sırasında gözyaşlarına hakim olamayan işçilerden Emel Turan ise, "Gerçekten çok çaba gösterdik. İnşallah bu yaptığımız kolonyalar vatanımıza şifa olur. Vatan deyince akan sular durur. Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Ben vatan için canımı feda ederim. Çok seviyorum vatanımı. Önce Türkiye" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- WhatsApp kullanıcıları dikkat! O telefonlar artık...
- Dehşete düşüren gelenek! Parmaklarını kesiyorlar...
- Cerrahpaşa'da 1 dakikalık saygı duruşu! Gözyaşları sel oldu
- Koronadan korunmak için neler yapmalıyız? İşte 14 püf noktası
- Korona tedavisinde umut ışığı... Bilim Kurulu üyesi anlattı
- Virüse karşı kazandığı zaferi anlattı
- Dikkat çeken kare!
- Türk bilim insanları tasarladı! Koronayı 15 saniyede yok ediyor...
- "Diyabet, obezite ve yüksek tansiyon" hastaları dikkat!
- İstanbul'da iki grup çatıştı! Cephanelik ele geçirildi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: PTT şubeleri kapandı mı? 2020 PTT çalışma saatleri değişti mi? PTT açık mı, kapalı mı?
- Son dakika: Van'da korkutan bir deprem daha! 3 Nisan AFAD, Kandilli son depremler listesi
- PTT 1000 TL sosyal nakdi yardım parası nasıl alınacak? e Devlet sosyal yardım parası sorgulama ekranı!
- La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 4. sezonda neler yaşandı? Ekip içi gerilim yükseliyor!
- Son dakika: Araç muayene ertelendi mi? 2020 TÜVTÜRK araç muayene süreleri değişti mi, uzatıldı mı?
- Eczane çalışma saatlerinde flaş değişiklik! 2020 İstanbul'da eczaneler saat kaça kadar açık?
- İstanbullular dikkat! 8 ilçede elektrik kesintisi olacak! 3 Nisan BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
- BİM'de 70 ürün indirimli satılıyor! 3 Nisan 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta nele var?
- EBA TV ders tekrarı izle: 3 Nisan EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarı videoları full tek parça izle
- 3 Nisan Cuma mesajları: En yeni kısa ve öz, anlamlı cuma mesajları... Hayırlı Cumalar
- Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2020 Nisan ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
- Spor salonları ne zaman açılacak? Kahvehaneler, kafeler, berberlerin açılacağı tarih belli oldu mu?