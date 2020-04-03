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Dikkat çeken kare! Yemek masasını okul tahtası yaparak öğrencilerine ders anlattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
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'ın Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe öğretmeni Melike Büyük Dinçer, koronavirüs tedbirleri kapsamında online eğitime geçilmesinin ardından, evindeki yemek masasını okul tahtası olarak kullanarak ders anlattı.

Çerkezköy Cumhuriyet Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Melike Büyük Dinçer evindeki yemek masasını okul tahtasına çevirip, öğrencilerine internet üzerinden eğitim vermeye başladı. 15 yıllık öğretmenin, yemek masasını okul tahtasına çevirip eğitim yaparken oğlu tarafından çekilen fotoğrafı, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP TEBRİK ETTİ

Başkanı Prof. Dr. da bu süreçte kısıtlı imkanlarla evinde internet üzerinden öğrencilere ders anlatan Dinçer'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Şentop, "Tekirdağ/Çerkezköy Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe Öğretmenimiz Melike Büyük Dinçer, evinde masayı tahta olarak kullanıp öğrencilerine gönüllü uzaktan ders veriyor. Melike Öğretmenin şahsında fedakar öğretmenlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum" yorumunda bulundu.

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b&#252;lent duman bülent duman

allah razı olsun biraz da ana babalara iş düşüyor çocuk yapmakla iş bitmiyor asıl doğduktan sonra ilgi ve alaka gerekiyor benim hanımın yeğeni şimdi bizde hergün benim kızım ders veriyor babası ilkokulu bitirmedi 40 yaşında annaside 2 yaşında bir oğlu var onla ilgileniyor

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cevapla 03.04.2020 14:15
Yavuz Beşkardeş Yavuz Be��kardeş

Bir İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak öğretmenimizi kutluyorum. bilinmelidir ki bizim ilçemizde de öğretmenlerimiz evlerinden öğrencilere görüntülü sosyal medya üzerinden eğitim veriyor. Ancak merkeze uzak olma hasebiyle sesimizi duyuramıyoruz. bu bağlamda ülke genelinde emek gösteren tüm öğretmenlerimizi kutluyoruz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.04.2020 14:06
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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