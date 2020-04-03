03 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda iki grup çatıştı! Ev ve iş yerlerinde cephanelik ele geçirildi

Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda iki grup çatıştı! Ev ve iş yerlerinde cephanelik ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
ABONE OL
İSTANBUL'DA İKİ GRUP ÇATIŞTI! CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Son dakika haberine göre İstanbul 'nda aralarında husumet bulunan iki grubun çatışmasıyla çatışmayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde kalaşnikof ve pompalı tüfeğin de bulunduğu çok sayıda silah ele geçirildi.

'nda aralarında husumet bulunan iki grup dün gece Örnektepe Mahallesi, Genç Sokak üzerinde karşı karşıya geldi. Birbirlerine kalaşnikof, tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açan şüphelilerden Berkay T. ağır yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde kalaşnikof ve tabanca ele geçirildi. Yaralı Berkay T. ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAPILAN OPERASYONDA KÜÇÜK BİR CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ
Soruşturmayı çok yönlü olarak büyüten Beyoğlu ekipleri saldırganları yakalamak için dün gece çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda çatışmaya karışan 4 kişi ile 2 adet kalaşnikof, 5 adet tabanca, pompalı tüfek, av tüfeği, kuru sıkı silah, 6 adet tabanca şarjörü, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 46 adet kalaşnikof mermisi, 175 adet tabanca mermisi, 35 adet av tüfeği mermisi, döner bıçağı, 3 adet çelik yelek ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VAR
Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan Ali O, Murat G., Mehmet Samet B, ile Okan B. yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin "kasten yaralama", "taksirle yaralama", "mala zarar verme", "açıktan hırsızlık" ve "kaçakçılık" gibi benzer suçlardan toplamda 20 adet suç kaydı oldukları öğrenildi.




kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA