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Kuveyt'teki Türk işçiler Türkiye'ye getiriliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.04.2020
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KUVEYT'TEKİ TÜRK İŞÇİLER TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR

Kuveyt'teki Türk işçilerin yeni tip salgını dolayısıyla yurda getirilmesine başlandı. İşçileri taşıyan otobüs, daha sonra polis eşliğinde Giresun'a hareket etti.

Kuveyt'teki Türk işçilerin yeni tip (Kovid-19) salgını dolayısıyla yurda getirilmesine başlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Kuveyt'ten kalkan Türk Hava Yollarına ait uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.

Uçaktaki 301 işçi, havalimanında bekletilen otobüslere yerleştirildi.

İşçileri taşıyan otobüs, daha sonra polis eşliğinde Giresun'a hareket etti.

İşçilerin, KYK Esma Hatun Öğrenci Yurdu'nda 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

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