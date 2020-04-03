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Mersin’de domates yüklü TIR denize uçtu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
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KORKUNÇ GÖRÜNTÜ! TIR DENİZE UÇTU

'in Silifke ilçesinde domates yüklü TIR, denize uçtu. , TIR şoförü yaşamını yitirdi. Kazanın ardından TIR'ın düştüğü yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Silifke ilçesine bağlı Atakent beldesi çıkışındaki Altınofroz virajında meydana geldi.

ŞARAMPOLE YUVARLANDI

yönüne giden yönetimindeki 33 DCA 01 plakalı domates yüklü TIR, yağışlı havada, girdiği virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.

DOMATESLER İSE DENİZE DÖKÜLDÜ

Deniz kıyısındaki kayalıklara düşen TIR'ın şoförü Fais Kartal, olay yerinde yaşamını yitirdi. TIR'ın taşıdığı domatesler ise denize döküldü.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından TIR'ın düştüğü yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

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