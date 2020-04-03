Mersin’de domates yüklü TIR denize uçtu
Mersin'in Silifke ilçesinde domates yüklü TIR, denize uçtu. Kazada, TIR şoförü Fais Kartal yaşamını yitirdi. Kazanın ardından TIR'ın düştüğü yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Silifke ilçesine bağlı Atakent beldesi çıkışındaki Altınofroz virajında meydana geldi.
ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Mersin yönüne giden Fais Kartal yönetimindeki 33 DCA 01 plakalı domates yüklü TIR, yağışlı havada, girdiği virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.
DOMATESLER İSE DENİZE DÖKÜLDÜ
Deniz kıyısındaki kayalıklara düşen TIR'ın şoförü Fais Kartal, olay yerinde yaşamını yitirdi. TIR'ın taşıdığı domatesler ise denize döküldü.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Kazanın ardından TIR'ın düştüğü yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.
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