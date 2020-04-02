Sözcü'nün yalan haberi ortaya çıktı! İşte tüm gerçekler…
Coronavirüs salgını sonrası başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' yardım kampanyası ile ilgi kara propaganda yapan Sözcü Gazetesi'nin yalanı ortaya çıktı. Sözcü Gazetesi, Konya ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 'Biz bize yeteriz Türkiyem' yardım kampanyası haricinde yardım topladığını iddia etmişti. Sözcü'nün yalan haberine ilişkin gerçekler ortaya çıktı.
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasının sonrasında CHP'li belediyeler "Paraları oraya değil buraya gönderin" gibi bir yaklaşımla paralel yardım kampanyaları başlattı. Bunun üzerine Başkan Erdoğan "Devlet içinde devlet olmanın anlamı yok. Bu tür kampanyaları devlet yürütüyorsa buradan ilerlemeli" demişti.
SÖZCÜ YALAN HABERLE MANŞETE ÇIKTI
Sözcü Gazetesi yine yalan habere ve provokasyona başvurdu. Sözcü, CHP'li belediyelere izin verilmezken Gaziantep ve Konya'da AK Partili belediyelerin yardım kampanyası açıldığını ortaya attı. Fakat gerçek ortaya çıktı.
KAMPANYAYA AKTARILIYOR
Buna göre "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası henüz başlamamışken bu kampanyaların açıldığını ve Başkan Erdoğan'ın duyurusu sonrasında kampanyaların durdurularak buraya gelen paraların da ana kampanyaya aktarıldığı ortaya çıktı.
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