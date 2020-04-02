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Sözcü'nün yalan haberi ortaya çıktı! İşte tüm gerçekler…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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SÖZCÜ'DEN YİNE PROVOKASYON! YALAN HABER PATLADI!

Coronavirüs salgını sonrası başlatılan 'Biz bize yeteriz ' yardım kampanyası ile ilgi kara propaganda yapan 'nin yalanı ortaya çıktı. Sözcü Gazetesi, ve Belediyesi'nin 'Biz bize yeteriz Türkiyem' yardım kampanyası haricinde yardım topladığını iddia etmişti. Sözcü'nün yalan haberine ilişkin gerçekler ortaya çıktı.

"Biz Bize Yeteriz " kampanyasının sonrasında 'li belediyeler "Paraları oraya değil buraya gönderin" gibi bir yaklaşımla paralel yardım kampanyaları başlattı. Bunun üzerine Başkan Erdoğan "Devlet içinde devlet olmanın anlamı yok. Bu tür kampanyaları devlet yürütüyorsa buradan ilerlemeli" demişti.

Sözcü'nün yalan haberi ortaya çıktı! İşte tüm gerçekler… SÖZCÜ'NÜN YALAN HABERİ ORTAYA ÇIKTI! İŞTE TÜM GERÇEKLER…

SÖZCÜ YALAN HABERLE MANŞETE ÇIKTI

yine yalan habere ve provokasyona başvurdu. Sözcü, CHP'li belediyelere izin verilmezken ve 'da AK Partili belediyelerin yardım kampanyası açıldığını ortaya attı. Fakat gerçek ortaya çıktı.

KAMPANYAYA AKTARILIYOR

Buna göre "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası henüz başlamamışken bu kampanyaların açıldığını ve Başkan Erdoğan'ın duyurusu sonrasında kampanyaların durdurularak buraya gelen paraların da ana kampanyaya aktarıldığı ortaya çıktı.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil bir kez daha haddini aştı! Yaşlılara 'angut' dedi! SÖZCÜ YAZARI YILMAZ ÖZDİL BİR KEZ DAHA HADDİNİ AŞTI! YAŞLILARA 'ANGUT' DEDİ!

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