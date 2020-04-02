Mustafa Tutuk'tan Yalova Belediyesi'nin girişine dikkat çeken yazı
Yalova Belediyesi'ndeki 30 milyonluk yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınan Vefa Salman'ın yerine, Belediye Başkan Vekilliği'ne seçilen AK Parti Meclis üyesi Mustafa Tutuk gelmişti. Tutuk, Yalova Belediyesi’nin girişine "Rüşvet alan da, veren de mel'undur" yazısı astı.
KENAN KIRAN / SABAH
Yalova Belediyesi'ndeki 30 milyonluk yolsuzluk soruşturması kapsamında; Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman İçişleri Bakanlığı tarafından 27 Şubat 2020 tarihinde görevden alınmıştı.
Vefa Salman'ın yerine 6 Mart 2020 tarihinde yeni başkan seçimi yapıldı. Cumhur İttifakı ve AK Parti Yalova Belediyesi Meclis üyesi Mustafa Tutuk, 17 oy ile Yalova Belediye Başkan Vekili olarak seçildi. CHP Yalova Belediyesi Meclis üyesi Yavuz Bingöl ise 13 oy aldı.
DİKKAT ÇEKEN YAZI
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Vefa Salman'ın yerine Belediye Başkan Vekilliği'ne seçilen AK Parti Meclis üyesi Mustafa Tutuk dikkat çeken bir uygulamaya imza attı.
Yalova Belediyesi'nin girişine "Rüşvet alan da, veren de mel'undur" yazısı asıldı.
VEFA SALMAN'IN "İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK VE ZİMMET" SUÇUNU İŞLEDİĞİ İFADE EDİLİYOR
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı; Yalova Belediyesi'nin kasasından 30 milyon lira kaçırılarak yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı da; Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatmıştı.
YALOVA BELEDİYESİ'NDEN ŞU ANA KADAR 11 MİLYON 428 BİN 433 TL KAÇIRILMIŞ
İçişleri Bakanlığı'nın üç müfettişinin hazırladığı raporda; Yalova Belediyesi'nin gelirlerinin büyük çoğunluğunun usulsüz bir şekilde belediyenin vergi, resim ve harçlarının toplandığı bir hesaba aktarıldığına dikkat çekildi. Raporda; 26 Şubat 2020 tarihi itibariyle bu hesaptan belediyeyle hiçbir alacak ilişkisi olmayan kişilere 11 milyon 428 bin 433 TL aktarım yapıldığının tespit edildiğine dikkat çekildi.
YALOVA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DAHİL 17 KİŞİ TUTUKLANDI
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür, Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve müteahhit Bekir Bilgi, ihale alan özel şirketin muhasebecisi Orhan Gedik; Taner Tan, Hakan Çelik ve Emrah Gök; Yalova Belediyesi'den 4 milyon 375 bin 753 lira usulsüz ödeme aldıkları tespit edilen Taner Tan, Hakan Çelik, Emrah Gök, Engin Özcan, Beytullah Baltacı, Sinem Çakalaşma Deniz, Kartal Özgür Barutçu, Cem Dindar, Taner Tan, Hakan Çelik ve Emrah Gök tutuklanmıştı.
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