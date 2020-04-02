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Ankara Kuşu FETÖ'den gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.04.2020
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ANKARA KUŞU FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI

Ankara'da,  FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, '' kullanıcı adlı Twitter fenomeni O.Y., gözaltına alındı. O.Y., gece saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Bir dönem gazetecilik de yaptığı belirtilen O.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ankara'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, '' kullanıcı adlı Twitter fenomeni O.Y., gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 'Ankara Kuşu' kullanıcı adıyla ünlenen O.Y. hakkında gözaltı kararı verdi.

O.Y., gece saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Bir dönem gazetecilik de yaptığı belirtilen O.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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