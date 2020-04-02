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10 yaşındaki İtalyan çocuk Türkiye'ye teşekkür etti

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Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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10 YAŞINDAKİ İTALYAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında İtalya'ya gönderdiği yardım paketleri sonrasında 10 yaşındaki Ernest Gabrielle Scrocchi teşekkür mesajı yayınladı. 10 yaşındaki , "Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Türk halkı" sözleriyle teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfektanlar, askeri kargo uçağıyla İtalya'ya ulaştı. Malzemelerin ulaşmasının ardından Milano'da yaşayan Ernest Gabrielle Scrocchi isimli 10 yaşındaki çocuk, Türkiye'ye duygu dolu teşekkür mesajı yolladı.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde, koronavirüs salgınına karşı maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezenfektan üretildi.

İtalyan çocuktan Türkiye'ye duygulandıran teşekkür mesajı İTALYAN ÇOCUKTAN TÜRKİYE'YE DUYGULANDIRAN TEŞEKKÜR MESAJI

TEŞEKKÜRLER TÜRK HALKI

Bakanlık bünyesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen malzemelerin, koronavirüs salgını ile mücadele eden İtalya'nın ihtiyaçları doğrultusunda, askeri uçakla İtalya'nın başkenti Roma'ya gönderildi.

Malzemelerin ulaşmasının ardından Milano'da yaşayan Ernest Gabrielle Scrocchi isimli 10 yaşındaki çocuk, Türkiye'nin İtalya'ya yardımlarından dolayı duygu dolu bir video yayımladı.

Scrocchi videoda, "Türk halkına ve Türk devletine İtalya'ya yaptıkları bu yardım için teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Türk halkı" ifadelerini kullandı.

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