Lise öğrencileri koronavirüse karşı yerli solunum cihazı üretti
Antalya'da Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, koronavirüs salgını nedeniyle solunum güçlüğü çeken hastalar için piyasadakilerin yarı fiyatına yerli solunum cihazı üretti. Cihaz, sipariş verilmesi halinde günde 4- 5 adet üretilebilecek.
Dünyada ölümlere yol açan koronavirüs salgınında ağır vakalarda, solunum sıkıntısı görülüyor. Akciğerlere büyük oranda hasar veren virüs nedeniyle bugünlerde en çok ihtiyaç duyulan medikal malzemelerin başında solunum cihazları geliyor. Özellikle hastane dışında tedavisi devam edecek olan KOAH, astım gibi kronik rahatsızlığı bulunanlar evde solunum cihazıyla sürekli oksijen takviyesi alıyor.
Piyasada 5 bin liraya satılan ve ithal edilen solunum cihazları ise hem tedarik sıkıntısı, hem de fiyatları açısından hastalara zorluk yaşatıyor.
Antalya'daki Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve idarecileri, yerli malı solunum cihazı üretmek için çalışmalara başladı. Yerli malı bir hava kompresörü satın alan öğretmenler, bu kompresörü bir dizi filtre ve yazılımla destekleyerek solonum cihazını üretmeyi başardı.
FONKSİYONEL YÖNLERİ MEVCUT
Yerli tasarım solunum cihazındaki kompresör ortamdaki havayı alıp özel tasarlanmış filtreden geçirip, azot ve oksijen olarak ikiye ayırıyor. Oksijeni depolayan cihaz çalıştırıldığı sürece oksijen veriyor. Kompresör motoru dışında cihazın yazılımına kadar tamamı yerli üretilirken piyasadaki benzer solunum cihazlarından farklı fonksiyonel yönleri de mevcut. Solunum cihazı uzaktan kontrol edilebilirken, hastanın solunum ve nabzını ölçebiliyor, yüzde 80'nin üzerinde oksijen sağlıyor.
GÜNDE 4-5 ADET ÜRETEBİLİRİZ
Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Duran, Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin bu zorlu süreçte maske, dezenfektan gibi medikal ürünleri üreterek üzerilerine düşen görevi yerine getirdiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle bir adet ürettikleri cihazı talep olması halinde günde 4- 5 adet üretebileceklerini belirten Müdür Duran, "Herhangi bir talep olması halinde seri üretime geçebiliriz. Hastane ve evde bireysel olarak kullanılabilecek. Yazılım ve elektronik kart bize ait, tamamen yerlidir" dedi.
EVDE OKSİJEN İHTİYACINI KARŞILAYACAK
Cihazın üretiminde görev alan öğretmenlerden Biyomedikal Mühendisi Yasin Çolakerol ise havada normal şartlarda bulunan yüzde 20'lik oksijenin bu cihazla yüzde 80'lere çıkarıldığını ifade etti. Piyasada bu cihazın benzerlerinin olduğunu, ancak yerli olmadığını da anlatan Çolakerol, ''Biz kendimiz yaptık ve başardık. Elektronik devre kartı ve yazılımı bize ait. Cihaz yerlidir. Koronavirüste hastalarda solunum yetmezliği oluyor. Bol oksijene ihtiyacı var bu hastaların. O aşamada tedavi evde devam edecekse oksijen ihtiyacını bu cihaz karşılıyor. Maliyet olarak da daha uyguna, yarı fiyatına mal ettik" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Dünyayı sarsan belgesel! Görüntüler kan dondurdu...
- A101'de bu hafta neler var?
- 2 Nisan EBA TV ders tekrarları izle!
- Saldırı hazırlığındaki 14 terörist etkisiz hale getirildi
- İstanbul'da iş hanında yangın: Bir kişi öldü
- Uzmanlardan sumak uyarısı!
- Coronavirüs kurallarını çiğneyen minibüsün şoförüne 789 lira ceza
- Emniyetten koronaya karşı 'mobese'li takip
- Koronada bu hafta neden kritik?
- Türkiye'de yapıldı! 16 saatte bitti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 2 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- 2 Nisan EBA TV ders tekrarları izle! EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı tüm videoları tek parça izle
- CANLI HARİTA! Türkiye'de il il vaka sayısı kaç? Koronavirüs hangi illerde çıktı? İllere göre kaç kişi öldü?
- İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru nasıl yapılır? 2020 işsizlik maaşı nasıl alınıyor, şartlar neler?
- Son dakika: Elazığ Sivrice'de korkutan deprem! 1 Nisan 2020 AFAD son depremler
- KPSS 2020/5 sağlık atamaları ne zaman belli olacak? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel tercihleri nasıl yapılır?
- Af yasası son dakika haberi: Af çıktı mı? 2020 Af ceza indirimi kimleri kapsıyor? İnfaz paketinde neler var?
- Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yaklaştı! 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- ŞOK 1 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta temizlik ürünleri ön plana çıkıyor! İşte günce liste
- 1 Nisan şakaları telefon mesajları: 2020 Sevgiliye, aileye, kardeşe, arkadaşa yapılacak 1 Nisan şakaları
- Son dakika: Migros'tan 1000 kişilik yeni istihdam müjdesi! 2020 Migros iş başvurusu nasıl yapılır?