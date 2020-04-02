Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı geldi | 2 Nisan 2020 hava durumu
2 Nisan 2020 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, sabah saatlerinde Edirne, Çanakkale, İzmir ve Aydın kıyılarında, öğleden sonra Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa, Antalya'nın doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 2 Nisan 2020 Perşembe hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, sabah saatlerinde Edirne, Çanakkale, İzmir ve Aydın kıyılarında, öğleden sonra Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa, Antalya'nın doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Edirne, Çanakkale, İzmir ve Aydın kıyılarında, öğleden sonra Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa, Antalya'nın doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Edirne ve Çanakkale, öğleden sonra bölgenin kuzey ve batısı ile Bursa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 7°C
Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde İzmir çevreleri ile Aydın kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 15°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçeleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in batı kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin, gece saatlerinde Orta Karadeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
TOKAT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
KARS °C, 8°C
Çok bulutlu ve hafif yağmurlu
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 11°C
Çok bulutlu ve hafif yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
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