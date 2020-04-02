Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı geldi | 2 Nisan 2020 hava durumu

2 Nisan 2020 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, sabah saatlerinde Edirne, Çanakkale, İzmir ve Aydın kıyılarında, öğleden sonra Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa, Antalya'nın doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 2 Nisan 2020 Perşembe hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, sabah saatlerinde Edirne, Çanakkale, İzmir ve Aydın kıyılarında, öğleden sonra Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa, Antalya'nın doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Edirne, Çanakkale, İzmir ve Aydın kıyılarında, öğleden sonra Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa, Antalya'nın doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Edirne ve Çanakkale, öğleden sonra bölgenin kuzey ve batısı ile Bursa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 7°C

Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde İzmir çevreleri ile Aydın kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 15°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçeleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in batı kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin, gece saatlerinde Orta Karadeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

KARS °C, 8°C

Çok bulutlu ve hafif yağmurlu

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 11°C

Çok bulutlu ve hafif yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı