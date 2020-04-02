ABD’li acil tıp uzmanı isyan etti: İlaçlar ve ekipmanlar tükendi, koruyucu kıyafet yok

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde doktorlar ve hemşireler durmadan çalışıyorlar. Hastaneler dolup taşarken kentte çalışan sağlık görevlileri yaşadıklarını anlattı. ABD’li acil tıp uzmanı insanları evde kalmaya çağırdı ve ülkede ilaçların ve ekipmanların tükendiğini söyledi ayrıca hastane çalışanları ve hasta yakınlarının bile giyeceği koruyucu kıyafetin olmadığını ifade etti.