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01.04.2020

Kütahya’da sokakta kadını taciz eden şüpheli, kendisini eve kilitledi

Kütahya'da sokakta kadını elle taciz eden 64 yaşındaki Arif V. İsimli şahıs, şikayet üzerine gözaltına alınmak isteyince kendisini eve kilitledi. Polisin, kapıyı çilingir çağırıp açarken gözaltına alınan şüphelinin ‘cinsel taciz’ suçundan sabıkası olduğu ortaya çıktı.

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