Edirne Valiliği'nden 'hayati ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı
Edirne Valiliği'nce bazı mahallelerde koronavirüs vakalarının tespit edildiği belirtilerek, kentte yaşayanlardan hayati ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmaması istendi. Uyarının ardından polis ekipleri, anonslar yaparak, vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyardı.
Edirne Valiliği'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapıtığı açıklamada, kentin bazı mahallerinde koronavirüs vakası tespit edildiğini ve vatandaşlardan mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi. Açıklamada, "Değerli hemşehrilerimiz bazı mahallelerimizde koronavirüs vakası çıkmıştır. Bu süreçte kendinizi ve sevdiklerinizi korumak adına ikinci bir uyarıya kadar lütfen çok hayati bir ihtiyaç olmadıkça evinizden dışarı çıkmayınız. Komşularınızı ziyarete gitmeyiniz, ziyaret taleplerini de kabul etmeyiniz. Tedbirli olunuz" denildi.
YUNUS EKİPLERİ DEVRİYE GEZEREK ANONS YAPTI
Valiliğin uyarısının ardından polis ekipleri kentin cadde ve sokaklarında devriye gezerek, anonslarla vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Kentin trafiğe kapalı en önemli caddesi Saraçlar Caddesi üzerinde devriye gezen Yunus ekipleri megafonla, "Mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın. Lütfen evinize dönün" uyarısı yaptı.
Kentte fatura ve tahsilat işlemleri için çıkmak zorunda kalan vatandaşlar banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Gün boyu devam eden kuyruklarda sosyal mesafeye uymayan vatandaşları ise yine polis ekipleri uyararak önlem aldı. Özellikle sosyal mesafenin korunması gereken banka kuyruklarında, 1,5 metreden fazla birbirine yakınlaşan vatandaşları uyaran polis banka görevlilerini de bu konuda uyardı. Kentte ayrıca vatandaşların yoğun olarak gittiği PTT şubesinde de güvenlik önlemleri alınarak vatandaşlar sırayla alınıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Taksicilerin korona tarifesi!
- Polisten gülümseten anlar!
- Koronayı bulaştıran kadın böyle af diledi!
- Jandarma seferberlik başlattı! Yürek ısıtan görüntüler
- Ordu’da 90 bin adet kaçak maske ele geçirildi
- Bakan Albayrak açıkladı: Tüm destekleri sunuyoruz
- 320 kişilik personel üst üste yolculuk yaptı
- 'Evde kal'an Türk erkekleri sosyal medyayı salladı!
- Cenaze defni sonrası tabut böyle imha edildi
- Muş’ta 3 köy karantinaya alındı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru nasıl yapılır? 2020 işsizlik maaşı nasıl alınıyor, şartlar neler?
- Son dakika: Elazığ Sivrice'de korkutan deprem! 1 Nisan 2020 AFAD son depremler
- KPSS 2020/5 sağlık atamaları ne zaman belli olacak? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel tercihleri nasıl yapılır?
- Af yasası son dakika haberi: Af çıktı mı? 2020 Af ceza indirimi kimleri kapsıyor? İnfaz paketinde neler var?
- Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yaklaştı! 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- ŞOK 1 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta temizlik ürünleri ön plana çıkıyor! İşte günce liste
- 1 Nisan şakaları telefon mesajları: 2020 Sevgiliye, aileye, kardeşe, arkadaşa yapılacak 1 Nisan şakaları
- Son dakika: Migros'tan 1000 kişilik yeni istihdam müjdesi! 2020 Migros iş başvurusu nasıl yapılır?
- Corona Türkiye haritası canlı: Türkiye koronavirüs son durum! Türkiye'de corona virüsü nerede, hangi illerde var?
- Temel ihtiyaç desteği başvuru nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10 bin TL kredi örnek ödeme tablosu ve kredi şartları
- 1 Nisan EBA TV ders tekrarları izle! EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı tüm videoları burada