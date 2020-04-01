Kurtlar Vadisi'nin Ordinaryüs'ü Turhan Kaya koronavirüsten hayatını kaybetti!
İstanbul Kadıköy’de yaşayan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı ‘Ordinaryüs’ karakteriyle tanınan usta oyuncu Turhan Kaya koronavirüsten hayatını kaybetti.
İstanbul Kadıköy'de yaşayan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı 'Ordinaryüs' karakteriyle tanınan usta oyuncu Turhan Kaya (69), yaklaşık 10 gün önce öksürük şikâyetiyle Sultan Hamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesin'e başvurdu.
Tedavi altına alınan Kaya, bir süre sonra yoğun bakım servisine alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Theo Kaya, babasının ölüm nedeninin koronavirüs olduğunu açıkladı. Kaya'nın annesi, kız kardeşi ve oğlu olmak üzere temasta olduğu kişiler tarandı. Ancak hiçbirinde virüs bulgusuna rastlanmadı. Aile, Kaya'nın virüsü hastanede kaptığını iddia etti. Turhan Kaya'nın Fransız vatandaşı olan eski eşi yurtdışında bulunduğu için cenazeye katılamadı.
Turhan Kaya, döneminin popüler dizileri, 'Binbir Gece' ve 'Çemberimde Gül Oya'da da oynamıştı.
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