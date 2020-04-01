Son dakika: Pazar yerleri için yeni tedbirler
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı pazar yerlerinde alınacak tedbirler için valiliklere yeni yazı gönderdi. Pazar yerlerinde ilave tedbirler alınacak
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, pazar yerlerinde giriş çıkışlar hariç tüm alanlar bariyerle kapatılacak.
Giriş çıkışlar kontrollü olarak yapılacak. Pazar yerine esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaş kabul edilecek.
Çıkış oldukça diğer vatandaşların girişine izin verilecek. Pazar yerindeki insan sayısı kontrol altında tutulacak. Giriş için bekleyecek kişiler arasındaki mesafenin de en az 2 metre olmasına dikkat edilecek.
Tezgahlar arası mesafe en fazla 3 metre olacak. Pazarın akşam saatlerine kalmaması için gerekli tedbirler alınacak.
Belediye merkezi sistemlerinden pazarın sabah saatlerinden itibaren açık olduğu anons edilecek.
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