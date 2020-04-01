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Cenaze defni sonrası tabut böyle imha edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.04.2020
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CENAZE DEFNİ SONRASI TABUT BÖYLE İMHA EDİLDİ

’ta iki yıldır tedavi gördüğü hastalık sebebiyle yaşamını yitiren kişinin konulduğu tabut, tedbir amaçlı cenaze defni sonrası yakılarak imha edildi.

Kent merkezinde iki yıldır tedavi gördüğü hastalıktan hayatını kaybeden bir kişi defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında özel kıyafetlerle mezarlığa gelen ekipler tabutla birlikte cenazeyi kabristana götürdü.

Cenaze aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazede son dönemde alınan sıkı tedbirler uygulandı. Tabut ise ekipler tarafından yakılarak imha edildi.

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