Kültür ve Turizm Bakanlığı: Balıkesir Türkiye'nin ulusal destinasyonu seçildi
Balıkesir, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi'nde (EDEN) Türkiye'nin ulusal destinasyonu oldu. Yüksek "sağlık ve esenlik turizmi" potansiyeliyle ön plana çıkan kent, Avrupa Komisyonunun "Seçkin Destinasyonlar Ağı"nda da yer alacakKültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, bu yıl "sağlık ve esenlik" turizmi teması ile gerçekleştirilen projeye 30 başvuru yapıldığı, finale ise Balıkesir, Afyonkarahisar, Ankara, İzmir ve Kayseri'nin kaldığı belirtildi.
Avrupa Komisyonunun Seçkin Destinasyonlar Ağı'nda yer alacak ve komisyonun düzenlediği tanıtım faaliyetlerine dahil edilecek Balıkesir'in, zengin turistik öğeleri, termal tesisleri, Kaz Dağları Milli Parkı, gastronomisi, eko ve agroturizmde sunduğu imkanlarla var olan yüksek sağlık ve esenlik turizmi potansiyeliyle Türkiye'nin ulusal destinasyonu seçildiği vurgulandı.
DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Bakanlığın değerlendirme sürecinde, destinasyonun sahip olduğu "sağlık ve esenlik" turizmi öğeleri ile bu kapsamdaki turizm faaliyetleri, destinasyona ulaşım imkanları, tesis kapasiteleri, sanatsal etkinlikleri, tarihi, kültürel ve doğal değerlerin varlığı, turizme katkı sağlayacak nitelikte kazandığı ulusal-uluslararası belge ve ödülleri ile sürdürülebilirlik kapsamındaki stratejiler ve destinasyonda turizm faaliyetlerinin geliştirilmesinin yerel ekonomiye katkısını dikkate aldığı kaydedildi.
Avrupa Komisyonunca her yıl farklı temalarla düzenlenen projenin, Avrupa turist destinasyonlarının ortak ve farklı özelliklerine dikkati çekmek, turizmin sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlayarak, ekonomik gelişmeyi teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildiğine değinildi.
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