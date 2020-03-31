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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.03.2020
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ERBAŞ'TAN 'MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA DESTEK

Başkan Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı ''na İşleri Başkanı Prof. Dr. da destek verdi. Erbaş, "Bir aylık maaşımı bağışlıyorum. Başkanlığımızın yöneticilerini, tüm il ve ilçe müftülerimizi ve tüm Diyanet teşkilatımızı bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet ediyorum." açıklamasında bulundu.

İşleri Başkanı Prof. Dr. , Başkan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" 'na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erbaş, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık maaşımı bağışlıyorum. Başkanlığımızın yöneticilerini, tüm il ve ilçe müftülerimizi ve tüm Diyanet teşkilatımızı bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet ediyorum."

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