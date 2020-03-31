Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Başkan Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da destek verdi. Erbaş, "Bir aylık maaşımı bağışlıyorum. Başkanlığımızın yöneticilerini, tüm il ve ilçe müftülerimizi ve tüm Diyanet teşkilatımızı bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet ediyorum." açıklamasında bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erbaş, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık maaşımı bağışlıyorum. Başkanlığımızın yöneticilerini, tüm il ve ilçe müftülerimizi ve tüm Diyanet teşkilatımızı bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet ediyorum."
MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA KİMLER KATILDI? İŞTE ERDOĞAN'IN BAŞLATTIĞI 'MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA KATILANLAR
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