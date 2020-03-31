Antalya'da genç kız odasında boğazından vurulmuş halde ölü bulundu
Antalya’da dün akşam saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerindeki bir apartmanda 21 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız, boğazından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
İddiaya göre, üniversitede felsefe bölümü okuyan 21 yaşındaki Emine G.'in odasını açan annesi, kızını kanlar içerisinde yerde görünce çığlık atmaya başladı.
KENDİ SİLAHINI GÖRDÜ
Bu sırada banyoda göreve gitmek üzere hazırlanan genç kızın bekçi ağabeyi R. G., çığlıkları duyup geldiği odada yerdeki kız kardeşinin hemen yanı başında kendisine ait beylik tabancasını gördü.
AİLE YAKINLARI YIKILDI
İhbarın üzerine eve gelen sağlık ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği adreste, ölüm haberini duyan aile yakınları büyük üzüntü yaşadı.
OTOPSİ YAPILACAK
Boğazından silahla vurulduğu belirtilen genç kızın cenazesi, savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
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