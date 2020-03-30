Takla atıp hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
İstanbul’un Şişli ilçesinde Piyalepaşa Bulvarında saat 14.30 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil trafik levhasına çarparak takla attı. Otomobil sürücüsü, hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı.
İddialara göre, Çağlayan'dan Kasımpaşa istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü, önünde seyreden otomobilin ani fren yapmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol ayrımında bulunan trafik levhasına çarparak takla attı.
POLİS EKİPLERİ SAKİNLEŞTİRDİ
Otomobil hurdaya dönerken sürücü kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerine gelene kadar şok geçirdiği görülen sürücüyü polis ekiplerinin sakinleştirdiği görüldü.
"ANİ FREN YAPTI"
Otomobilin trafik levhasına çarparak takla attığını belirten görgü şahidi Onur Çaykara," Önünde bir otomobil ani fren yaptı. Ani fren yapınca kendisi de frene bastı ancak tutmadı. Yol ayrımında bulunan levhaya çarptıktan sonra takla attı. Kendisi çıktı otomobilden. Çok şükür bir şeyi yok" ifadelerini kullandı.
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