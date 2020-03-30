30 Mart 2020, Pazartesi
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Takla atıp hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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BURNU BİLE KANAMADI!

’un Şişli ilçesinde Piyalepaşa Bulvarında saat 14.30 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil attı. Otomobil sürücüsü, hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı.

İddialara göre, Çağlayan'dan istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü, önünde seyreden otomobilin ani fren yapmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol ayrımında bulunan attı.

POLİS EKİPLERİ SAKİNLEŞTİRDİ

Otomobil hurdaya dönerken sürücü kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerine gelene kadar şok geçirdiği görülen sürücüyü polis ekiplerinin sakinleştirdiği görüldü.

"ANİ FREN YAPTI"

Otomobilin trafik levhasına çarparak takla attığını belirten görgü şahidi Onur Çaykara," Önünde bir otomobil ani fren yaptı. Ani fren yapınca kendisi de frene bastı ancak tutmadı. Yol ayrımında bulunan levhaya çarptıktan sonra takla attı. Kendisi çıktı otomobilden. Çok şükür bir şeyi yok" ifadelerini kullandı.

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