Eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş'ın provokatif paylaşımına yalanlama geldi
Cumhuriyet Halk Partisi 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş'ın resmi sosyal medyada hesabı üzerinden yaptığı provokatif paylaşımıyla ilgili Manisa Valiliği bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada görüntülerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı koronavirüs görüntüleri ve paylaşımı ile ilgili Manisa Valiliğii açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada; Yarkadaş, Ateş Prof. Dr. Ateş Kara'nın, "COVİD-19'dan ölenler için ayrı bir mezarlık önermedik" açıklamalarına atıfta bulunarak, "Belediye aracı ile getirilen merhum, 'yol kenarı' gibi bir yere defnediliyor" ifadelerini kullanmıştı. Valilik yaptığı açıklamada, "Besim Bal adlı vatandaşımız normal sebeplerden ötürü vefat etmiş, cenazesi de usulüne uygun olarak ülkemize getirilmiş ve Manisa Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından köy mezarlığında defnedilmiştir. Cenaze, Kovid-19 vakalarının yoğun olarak görüldüğü Fransa'dan getirildiği için defin işlemi yoğun tedbir altında gerçekleştirilmiştir." ifadeleri ile olayı yalanladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Eski bakan koronaya yakalandı!
- İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması!
- İzmit Körfezi bu hale geldi! Dikkat çeken görüntü
- Şırnak’ta zehir tacirlerine darbe: 12 gözaltı
- Tarlasını sürerken buldu!
- Tayland Kralı 20 cariyesiyle karantinaya girdi!
- Özcan Eren cinayetinde kan donduran itiraf!
- Sahte içki baskını!
- Ceza infaz düzenlemesinde flaş gelişme
- Burnu bile kanamadı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İnfaz yasası son durum: Mahkumlar için af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? 2020 infaz paketinde neler var?
- Son dakika: Duruşmalar iptal mi? Duruşmalar ertelendi mi? Adalet Bakanlığı duruşmalar ne zaman başlayacak?
- Mazot ve gübre destekleme parası yattı mı? 2020 mazot ve güvre desteği ne zaman ödenecek?
- Bankada işi olanlar dikkat! O bankaların çalışma saatleri değişti! 2020 Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor?
- 2 milyon kişiye müjde! 1000 TL sosyal yardım ne zaman yatacak? 1000'er lira destek kimlere verilecek?
- EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarları izle! 30 Mart EBA TV uzaktan eğiitm ders tekrarı videoları burada!
- İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı başvuru son gün! Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?
- 30 Mart elektrik kesintisi: İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? BEDAŞ duyuruları...
- Tarih açıklandı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur tahsis numarası ödeme tarihleri
- Türkiye koronavirüs haritası canlı! 30 Mart Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
- Karantina olan iller: Türkiye'de karantinaya alınan ilçeler ve köyler hangileri? Koronavirüs son durum!
- Türkiye korona son durum: Corona virüsü nerede, hangi illerde var? Koronavirüs kaç kişiye bulaştı?