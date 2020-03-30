Eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş'ın provokatif paylaşımına yalanlama geldi

Cumhuriyet Halk Partisi 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş'ın resmi sosyal medyada hesabı üzerinden yaptığı provokatif paylaşımıyla ilgili Manisa Valiliği bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada görüntülerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı koronavirüs görüntüleri ve paylaşımı ile ilgili Manisa Valiliğii açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada; Yarkadaş, Ateş Prof. Dr. Ateş Kara'nın, "COVİD-19'dan ölenler için ayrı bir mezarlık önermedik" açıklamalarına atıfta bulunarak, "Belediye aracı ile getirilen merhum, 'yol kenarı' gibi bir yere defnediliyor" ifadelerini kullanmıştı. Valilik yaptığı açıklamada, "Besim Bal adlı vatandaşımız normal sebeplerden ötürü vefat etmiş, cenazesi de usulüne uygun olarak ülkemize getirilmiş ve Manisa Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından köy mezarlığında defnedilmiştir. Cenaze, Kovid-19 vakalarının yoğun olarak görüldüğü Fransa'dan getirildiği için defin işlemi yoğun tedbir altında gerçekleştirilmiştir." ifadeleri ile olayı yalanladı.