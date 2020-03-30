30 Mart 2020, Pazartesi
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Osmaniye'de boru hattından petrol çalıp satan 2 kişi tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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PETROL FARELERİ CEZASINI BULDU!

’de boru hattından çalınan petrolü piyasaya süren 11 şüpheliden 2'si, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Güvenlik güçleri, 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, 5 Eylül 2019 tarihinde Bahçe ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ham boru hattından hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı, bunlardan 1'i tutuklandı.

PİYASAYA SÜRDÜLER

Olayın ardından yürütülen soruşturmada ekipler, hırsızlık sonucu elde edilen ham petrolün 'da bulunan bir yıkama yağlama tesisinde ve 'daki bir ambalaj karton kutu fabrikasında çeşitli sistemler kullanılarak inceltildiği ve kaçak akaryakıt olarak piyasaya sürüldüğünün bilgisine ulaştı.

YAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine belirtilen adreslere yönelik düzenlenen operasyonlarda, 25 tonluk, 7 tonluk, 4 tonluk, 2 tonluk ve 500 litrelik olmak üzere 8 adet tank, 2 adet 1000 litrelik varil, 1 adet çift taraflı pompa, 1 adet dönüşüm kazanı ile 2 bin litre ham petrolden elde edilen yakıt ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Jandarma, 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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