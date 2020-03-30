Mersin'de şoke eden manzara! Evden 15 ton çöp çıktı
Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadının evinden 15 ton çöp çıktı. Çöplerin taşındığı ev, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Öte taraftan aynı evin daha önce de 3 kez temizlendiği bildirildi.Mersin Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Demirtaş Mahallesi'nde 75 yaşındaki bir kadının yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu belediyeye bildirdi.
İhbar üzerine eve giden zabıta ve temizlik ekipleri, evin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu belirledi.
Ekipler, evden yaklaşık 15 ton çöp çıkardı ardından temizlik çalışması yaptı.
Çöpler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kamyonlara yüklenip götürüldükten sonra ev ilaçlanıp dezenfekte edildi.
DAHA ÖNCE DE 3 KEZ TEMİZLENMİŞ
Bugüne kadar üç defa evi temizlenen yaşlı kadının çöp biriktirme hastalığının olduğu ve bunu alışkanlık haline getirdiği belirtildi. Mahalle sakinleri ise ihbarı hemen değerlendirip temizlik çalışması yapan belediye ekibine teşekkür etti.
Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar halkının daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde günlük yaşamına devam edebilmesi için gerekli çalışmaları titizlikle yürüttüklerini belirterek, "Demirtaş mahalle sakinlerimizin bir ihbarını değerlendiren ekiplerimiz, çevre sağlığına zarar verecek duruma gelen bir evin çöp eve dönüştüğünü tespit ederek, gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra temizleyerek, dezenfekte etmiştir. Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını ülkemizde de hakimken, halkımızın sağlığı ve huzuru için bu çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" diye konuştu.
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