30 Mart 2020, Pazartesi
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Tüm uyarılara rağmen Tahtakale'de alışveriş yoğunluğu yaşandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2020
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TAHTAKALE'DE ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU!

Koronavirüs nedeniyle tüm 'de 'Evde Kal' çağrıları yapılmasına rağmen 'da bu çağrıya aldırış etmeyenler var. Eminönü 'de vatandaşların alışveriş yoğunluğu devam ediyor.

Koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla vatandaşlara 'Evde Kal' çağrıları yapılıyor. Ancak bu çağrıya aldırış etmeyen vatandaşların sayısı da oldukça fazla.

Her gün binlerce insanın ziyaret ettiği 'de çoğu esnaf kepenk indirdi. Ancak çalışmaya devam eden işletmeler de var. Dükkanların açık olduğu sokaklarda ise insan yoğunluğu oldukça fazla.

Öte yandan, Tahtakale'de seyyar satıcıların da tezgahlarını açtığı ve satış yapmaya devam ettiği görüldü. Sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı görüntülerde vatandaşlar maske takarak alışveriş yapmaya devam ediyor.

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