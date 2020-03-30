Tüm uyarılara rağmen Tahtakale'de alışveriş yoğunluğu yaşandı
Koronavirüs nedeniyle tüm Türkiye'de 'Evde Kal' çağrıları yapılmasına rağmen İstanbul'da bu çağrıya aldırış etmeyenler var. Eminönü Tahtakale'de vatandaşların alışveriş yoğunluğu devam ediyor.
Koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla vatandaşlara 'Evde Kal' çağrıları yapılıyor. Ancak bu çağrıya aldırış etmeyen vatandaşların sayısı da oldukça fazla.
Her gün binlerce insanın ziyaret ettiği Tahtakale'de çoğu esnaf kepenk indirdi. Ancak çalışmaya devam eden işletmeler de var. Dükkanların açık olduğu sokaklarda ise insan yoğunluğu oldukça fazla.
Öte yandan, Tahtakale'de seyyar satıcıların da tezgahlarını açtığı ve satış yapmaya devam ettiği görüldü. Sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı görüntülerde vatandaşlar maske takarak alışveriş yapmaya devam ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Şoke eden manzara! Evden 15 ton çöp çıktı!
- AÖF online sınav nasıl olacak?
- Sahte içki baskını!
- Tarlasını sürerken buldu!
- Özcan Eren cinayetinde kan donduran itiraf!
- Petrol fareleri cezasını buldu!
- Burnu bile kanamadı!
- Eski CHP'li vekilin provokatif paylaşımına yalanlama geldi
- Eski bakan koronaya yakalandı!
- İçişleri Bakanlığından karantina açıklaması!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İnfaz yasası son durum: Mahkumlar için af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? 2020 infaz paketinde neler var?
- Son dakika: Duruşmalar iptal mi? Duruşmalar ertelendi mi? Adalet Bakanlığı duruşmalar ne zaman başlayacak?
- Mazot ve gübre destekleme parası yattı mı? 2020 mazot ve güvre desteği ne zaman ödenecek?
- Bankada işi olanlar dikkat! O bankaların çalışma saatleri değişti! 2020 Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor?
- 2 milyon kişiye müjde! 1000 TL sosyal yardım ne zaman yatacak? 1000'er lira destek kimlere verilecek?
- EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarları izle! 30 Mart EBA TV uzaktan eğiitm ders tekrarı videoları burada!
- İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı başvuru son gün! Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?
- 30 Mart elektrik kesintisi: İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? BEDAŞ duyuruları...
- Tarih açıklandı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur tahsis numarası ödeme tarihleri
- Türkiye koronavirüs haritası canlı! 30 Mart Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
- Karantina olan iller: Türkiye'de karantinaya alınan ilçeler ve köyler hangileri? Koronavirüs son durum!
- Türkiye korona son durum: Corona virüsü nerede, hangi illerde var? Koronavirüs kaç kişiye bulaştı?