İzmir’de 'yok artık' dedirten görüntü! Koronavirüs kurallarını hiçe saydılar
İzmir'de Nakliyeciler Sitesi'nde çalışanlar, geçtiğimiz günlerde sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılmıştı. Ancak bugün gelen görüntü uyarıların dikkate alınmadığını gösterdi. Çalışanlar, uyarılara rağmen gerekli sosyal mesafeyi koymayarak bir arada durdu.
Türkiye'de, uzmanlar sık sık vatandaşları zorunlu haller dışında evde kalmaları, dışarı çıkmak zorunda olduklarında ise sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarırken, bazı yerlerde bu uyarılar dikkate alınmıyor.
DAHA ÖNCE UYARI YAPILMIŞTI
İzmir'in Bornova ilçesindeki Nakliyeciler Sitesi'nde de vatandaşlar 1 metre kuralarına uymadıkları, banklarda yan yana oturdukları ve hiçbir önlem almadıkları gerekçesiyle daha önce uyarılmıştı.
MESAFE KOYMADAN…
Sitede çalışan şoförler ve diğer nakliye personelinin, uyarılara rağmen kalabalık halde, aralarına gerekli mesafeyi koymayarak bir arada durdukları gözlendi. Site yönetimi ve çalışanlarına, sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.
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