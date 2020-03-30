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İzmir’de 'yok artık' dedirten görüntü! Koronavirüs kurallarını hiçe saydılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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İZMİR'DE 'YOK ARTIK' DEDİRTEN GÖRÜNTÜ!

'de 'nde çalışanlar, geçtiğimiz günlerde sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılmıştı. Ancak bugün gelen görüntü uyarıların dikkate alınmadığını gösterdi. Çalışanlar, uyarılara rağmen gerekli sosyal mesafeyi koymayarak bir arada durdu.

'de, uzmanlar sık sık vatandaşları zorunlu haller dışında evde kalmaları, dışarı çıkmak zorunda olduklarında ise sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarırken, bazı yerlerde bu uyarılar dikkate alınmıyor.

İzmir’de 'yok artık' dedirten görüntü! Koronavirüs kurallarını hiçe saydılar İZMİR’DE 'YOK ARTIK' DEDİRTEN GÖRÜNTÜ! KORONAVİRÜS KURALLARINI HİÇE SAYDILAR

DAHA ÖNCE UYARI YAPILMIŞTI

'in Bornova ilçesindeki 'nde de vatandaşlar 1 metre kuralarına uymadıkları, banklarda yan yana oturdukları ve hiçbir önlem almadıkları gerekçesiyle daha önce uyarılmıştı.

MESAFE KOYMADAN…

Sitede çalışan şoförler ve diğer nakliye personelinin, uyarılara rağmen kalabalık halde, aralarına gerekli mesafeyi koymayarak bir arada durdukları gözlendi. Site yönetimi ve çalışanlarına, sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.

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