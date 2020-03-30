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Sason'da heyelan nedeniyle 25 köy yolu kapandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2020
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25 KÖY YOLU KAPANDI

'ın ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye geken ekipler, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

ilçesinin Boğazkapı mevkisinde dün gece saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle 25 köye ulaşımın sağlandığı mevkideki yol kapandı. Çevre köylerde oturanların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sabah saatlerinde bölgeye gelen ekipler, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Sabah saatlerinde Sason ilçe merkezine gittikleri sırada heyelan nedeniyle yollarının kapandığını gördüklerini söyleyen Dirence köyü sakinlerinden Casım Bulut, "Heyelanın gece saatlerinde düşmesi olası bir faciayı engelledi. Allah'a şükür kimseye bir şey olmamış. Yaptığımız ihbarın ardından bölgeye gelen ekipler, yolumuzu ulaşıma açılması için çalışma başlattı" dedi.

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