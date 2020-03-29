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Son dakika: Türkiye'de bir ilimizde daha koronavirüs karantinası uygulanmaya başlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2020
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VALİLİK DUYURDU! O KÖY KARANTİNAYA ALINDI

... Türkiye'de koronavirüs (corona virus) tedbirleri artırılmaya devam ediyor. Bu tedbirler kapsamında bir ilimizde daha karantina uygulaması başlatıldı. Valiliği, Yukarı Kuluca köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığını açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ... Koronavirüs tedbirleri Türkiye genelinde artırılamaya devam ediyor. 'nin Şiran ilçesine bağlı Yukarı Kulaca köyü, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

VALİLİK KÖYÜ KARANTİNAYA ALDI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında şehir dışından gelen vatandaşlara yönelik tedbirlerin artırıldığı belirtildi.

Kent giriş ve çıkışlarıyla köylerde önemli tedbirler alındığına işaret edilen açıklamada, "Kocaeli'den Şiran ilçesine geldiği belirlenen bir kişinin, Kocaeli'de koronavirüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Şiran ilçesinin Yukarı Kulaca köyünde karantina tedbiri alınmıştır." ifadesine yer verildi.

2 İLDE 5 KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Yozgat Valiliği dün yaptığı açıklamada 1 köyün karantinaya alındığını duyurmuştu. Valilikten yapılan açıklamada, "Çekerek İlçemize bağlı Yukarıkarahacılı Köyü'nde Koronavirüs salgınının kontrolü açısından, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında 27.03.2020 gününden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek, köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır." denildi.

RİZE'DE 4 KÖY KARANTİNA ALTINDA

Rize İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin artırıldığı belirtilerek, "İlimiz Kendirli beldesi ve bununla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için karantina altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

BAKAN SOYLU 12 KÖYÜN KARANTİNADA OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüsle mücadele kapsamında, toplam 12 belde ve köyün karantinada olduğunu bildirdi.

Türkiye'de hangi illerde koronavirüs karantinası uygulanıyor? |Video TÜRKİYE'DE HANGİ İLLERDE KORONAVİRÜS KARANTİNASI UYGULANIYOR? |VİDEO

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