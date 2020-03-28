Enrique Iglesias'ta da olan situs inversus durumuna sahip kişilerin özelliği hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 28 Mart 2020 tarihli yeni bölümünde Enrique Iglesias'ta da olan situs inversus durumuna sahip kişilerin özelliği hangisidir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

Enrique Iglesias'ta da olan situs inversus durumuna sahip kişilerin özelliği hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Enrique Iglesias'ta da olan situs inversus durumuna sahip kişilerin özelliği hangisidir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Enrique Iglesias'ta da olan situs inversus durumuna sahip kişilerin özelliği hangisidir? sorusunun yanıtı burada! Peki, Enrique Iglesias'ta da olan situs inversus durumuna sahip kişilerin özelliği hangisidir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A:İç organlarının yeri terstir

B:Parmak izleri yoktur

C:Ayakları altı parmaklıdır

D:Saçları beyazlamaz

Doğru cevap) A:İç organlarının yeri terstir