Osmaniye’de yol kenarında Konya’dan çalınan ve telef olan büyükbaş hayvanlar bulundu

Osmaniye'de, yol kenarında telef olmuş büyükbaş hayvanları gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Harekete geçen ekipler, 14'ü telef olmuş 15 büyükbaş hayvanı Konya'nın Ereğli ilçesinden çalan 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bahçe köyü güzergahında yol kenarında hayvan ölüleri gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

TELEF OLMUŞLARDI

Jandarma ile bölgeye yönlendirilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yol kenarında 14'ü telef olmuş 15 büyükbaş hayvan buldu.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Konya'nın Ereğli ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, plakası belirlenen kamyon ile onu takip eden bir otomobili Cevdetiye beldesi yakınlarında durdurdu.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Araçlardaki daha önce benzer suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen M.K, İ.P, A.B, İ.H.T, F.K, A.B. ve A.G. gözaltına alındı.