Son dakika: BUDO'dan koronavirüs tedbiri: Yarınki bazı seferlerini iptal etti
Son dakika haberine göre Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapacağı seferlerinden bazıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 08.00 ve 17.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.
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