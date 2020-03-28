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Son dakika: BUDO'dan koronavirüs tedbiri: Yarınki bazı seferlerini iptal etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2020
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YARINA DİKKAT! BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Son dakika haberine göre Bursa Deniz Otobüslerinin () yarın yapacağı seferlerinden bazıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildi.

'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 08.00 ve 17.00'deki Bursa (Mudanya)- (Eminönü/Sirkeci) ile saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.

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