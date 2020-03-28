28 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Hangisi uygunsuzca, yerli yersiz, gereksiz yere anlamına gelen ve sözlüklere girmiş bir ifade değildir?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2020 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020
ABONE OL
HANGİSİ UYGUNSUZCA, YERLİ YERSİZ, GEREKSİZ YERE ANLAMINA GELEN VE SÖZLÜKLERE GİRMİŞ BİR İFADE DEĞİLDİR?

Hangisi uygunsuzca, yerli yersiz, gereksiz yere anlamına gelen ve sözlüklere girmiş bir ifade değildir? Kim Olmak İster 28 Mart 2020 tarihli yeni bölümünde Hangisi uygunsuzca, yerli yersiz, gereksiz yere anlamına gelen ve sözlüklere girmiş bir ifade değildir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

Hangisi uygunsuzca, yerli yersiz, gereksiz yere anlamına gelen ve sözlüklere girmiş bir ifade değildir? Kim Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Hangisi uygunsuzca, yerli yersiz, gereksiz yere anlamına gelen ve sözlüklere girmiş bir ifade değildir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Hangisi uygunsuzca, yerli yersiz, gereksiz yere anlamına gelen ve sözlüklere girmiş bir ifade değildir? sorusunun yanıtı burada! Peki, Hangisi uygunsuzca, yerli yersiz, gereksiz yere anlamına gelen ve sözlüklere girmiş bir ifade değildir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A:Zırt pırt
B:Zırt fırt
C:Zırt tırt
D:Zırt zırt

Doğru cevap) C:Zırt tırt

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA