Hangisi uygunsuzca, yerli yersiz, gereksiz yere anlamına gelen ve sözlüklere girmiş bir ifade değildir? Kim Milyoner Olmak İster 28 Mart 2020 tarihli yeni bölümünde Hangisi uygunsuzca, yerli yersiz, gereksiz yere anlamına gelen ve sözlüklere girmiş bir ifade değildir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

Hangisi uygunsuzca, yerli yersiz, gereksiz yere anlamına gelen ve sözlüklere girmiş bir ifade değildir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Hangisi uygunsuzca, yerli yersiz, gereksiz yere anlamına gelen ve sözlüklere girmiş bir ifade değildir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Hangisi uygunsuzca, yerli yersiz, gereksiz yere anlamına gelen ve sözlüklere girmiş bir ifade değildir? sorusunun yanıtı burada! Peki, Hangisi uygunsuzca, yerli yersiz, gereksiz yere anlamına gelen ve sözlüklere girmiş bir ifade değildir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A:Zırt pırt

B:Zırt fırt

C:Zırt tırt

D:Zırt zırt

Doğru cevap) C:Zırt tırt