Hangisi Galatasaray futbol takımında kalecilik yapmış isimlerden biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster 28 Mart 2020 tarihli yeni bölümünde Hangisi Galatasaray futbol takımında kalecilik yapmış isimlerden biri değildir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

Hangisi Galatasaray futbol takımında kalecilik yapmış isimlerden biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Hangisi Galatasaray futbol takımında kalecilik yapmış isimlerden biri değildir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Hangisi Galatasaray futbol takımında kalecilik yapmış isimlerden biri değildir? sorusunun yanıtı burada! Peki, Hangisi Galatasaray futbol takımında kalecilik yapmış isimlerden biri değildir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: Claudio Taffarel

B: Faryd Mondragon

C: Zoran Simovic

D: Toni Schumacher

Doğru cevap: D: Toni Schumacher