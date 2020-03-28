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Fince günlük konuşmalarda hangi kuşun adını söylemek aptal demek anlamına da gelebilir?

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Giriş Tarihi: 28.03.2020 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020
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FİNCE GÜNLÜK KONUŞMALARDA HANGİ KUŞUN ADINI SÖYLEMEK APTAL DEMEK ANLAMINA DA GELEBİLİR?

Fince günlük konuşmalarda hangi kuşun adını söylemek aptal demek anlamına da gelebilir? Kim Olmak İster 28 Mart 2020 tarihli yeni bölümünde Fince günlük konuşmalarda hangi kuşun adını söylemek aptal demek anlamına da gelebilir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

Fince günlük konuşmalarda hangi kuşun adını söylemek aptal demek anlamına da gelebilir? Kim Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Fince günlük konuşmalarda hangi kuşun adını söylemek aptal demek anlamına da gelebilir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Fince günlük konuşmalarda hangi kuşun adını söylemek aptal demek anlamına da gelebilir? sorusunun yanıtı burada! Peki, Fince günlük konuşmalarda hangi kuşun adını söylemek aptal demek anlamına da gelebilir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A:Tavus kuşu
B:Baykuş
c:Papağan
D:Karga

Doğru cevap) B:Baykuş

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