Son dakika: Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 08. 56'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Akhisar'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.56'da Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 29, 2020
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Akhisar (Manisa)
Tarih-Saat : 29.03.2020, 08:56:39 TSİ
Enlem : 39.0105 N
Boylam : 27.8338 E
Derinlik : 7.04 km
Detay : https://t.co/bghT1JILLu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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