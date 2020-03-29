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Son dakika: Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2020 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020
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MANİSA'DA KORKUTAN DEPREM

Son dakika haberi... 'nın Akhisar ilçesinde saat 08. 56'da 4.1 büyüklüğünde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Akhisar'da 4,1 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.56'da 'nın Akhisar ilçesinde 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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