KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Başkan Erdoğan'dan yardım istedi
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele kapsamında yardım istedi. Halkın sağlığının ciddi anlamda tehlike altında olduğunu belirten KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, mali konuda da zor durumda olduklarını dile getirdi.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan koronavirüs salgınıyla mücadele için yardım istedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeni ile Kıbrıs Türk halkının içinde bulunduğu zor durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Suma Chakrabarti'ye acil yardım talebi ile iletti.
"HALKIN SAĞLIĞI CİDDİ ANLAMDA TEHLİKEDE"
Akıncı, KKTC'nin haksız kararlar ile küresel erişim olanaklarının kısıtlı olduğunu dile getirirken, korona virüs salgını nedeni ile yapılacak katkının hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.
Akıncı, özellikle Türkiye'den yardım isterken, salgın nedeni ile ülkedeki asgari ekonomik gereklilikleri yerine getirebilmek amacıyla ciddi ek mali desteğe ihtiyaç olduğunu belirtti. Akıncı, yapılacak mali destek ile hem sağlık alanındaki eksikliklerin, hem de ekonomik zararın azaltılmasının mümkün olduğunu vurguladı.
Akıncı, korona virüs salgını nedeni ile halkın sağlığının ciddi tehdit altında olduğunu, ekonomik ve sosyal yaşamın diğer ülkelerde olduğu gibi büyük yara aldığını ifade etti. Akıncı, korona virüs salgınıyla hem ulusal ölçekte mücadele veren ülkelerin hem de küresel dayanışma ve iş birliği ile yaralarını sarmaya çalıştıklarını söylerken, KKTC'ye yardım çağrısında bulundu.
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