Türkiye'nin corona virüs önlemleri Almanya'da örnek oldu!
Tüm dünyaya yayılan ve her geçen gün can almaya devam eden koronavirüs salgınıyla ilgili Türkiye’nin aldığı önlemler Almanya’da örnek gösteriliyor. Evde eğitim modelinden sonra şimdi de 65 yaş üstündekilerin sokağa çıkma yasağı tartışılıyor
Koronavirüs önlemleri konusunda sınıfta kalan ülkeler Türkiye'yi örnek göstermeye başladı. Türkiye'nin hızlıca uçuş yasağı getirmesi, örgün eğitimi durdurup uzaktan eğitim modeline geçiş yapması ve en büyük risk grubundaki yaşlıların sokağa çıkışını yasaklaması, Almanya'da da örnek gösterildi.
TÜRKİYE GİBİ KARARLAR ALALIM
ÖLÜM sayısının 200'ü aştığı Almanya'da, alınan tedbirler ağır dille eleştirilmeye başlandı. Önceki gün Robert Koch Enstitüsü'nden gelen 'Almanya henüz Kovid-19 salgınının başında' açıklaması endişeyi ve tepkileri artırdı. Ülkede, 'Türkiye gibi hızlı ve etkili olacak kararlar alalım' seslerinin yükselmesine neden oldu.
TEDBİR KARARLARI TARTIŞILMALI
TÜBİNGEN kenti Belediye Başkanı Boris Palmer, koronavirüs krizi nedeniyle alınan tedbir kararlarının tartışılmasını istedi. Palmer, sokağa çıkma yasağı konusunda Türkiye'deki modeli önerdi ve "65 yaş üstündekiler ile risk grubundakiler günlük yaşamdan çekilmeli" şeklinde görüş belirtti.
Palmer, "Toplumsal huzur ve düzenin sağlanması için sokağa çıkılması konusunda fikir üretmeliyiz. Daha az risk taşıyan genç kesim kontrollü ve organize şekilde üretime kazandırılmalı" dedi.
SABAH
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