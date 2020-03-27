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EBA TV canlı izle! 27 Mart EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı yayın ekranı

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Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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27 MART EBA TV CANLI İZLE!

canlı yayın izle seçeneği burada! Yeni tip koronavirüs salgınını önlemek amacıyla okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş, 23 Mart'ta başlamıştı. Bakan Selçuk, uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar devam edeceğini açıkladı. EBA ve -EBA TV üzerinden canlı yayınla uzaktan eğitim veriliyor. EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul, EBA TV Lise derslerinin canlı yayın sayfalarına bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? İşte İlkokul, Ortaokul, Lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı ve frekans bilgileri...

EBA TV canlı izle! ilkokul, ortaokul ve lise kanalı canlı yayın izleme seçeneği öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye genelinde eğitimini sürdüren öğrenciler, EBA TV'nin yayınları sayesinde dersleri takip edebiliyor. Okulların tatil süresinin 30 Nisan'a kadar uzatılmasının ardından 1 aylık uzaktan eğitimin yapılacağı da belli oldu. İşte EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı izleme ekranı...

EBA TV İLKOKUL CANLI İZLE

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV ORTAOKUL CANLI İZLE

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

EBA TV LİSE CANLI İZLE

EBA TV Lise CANLI YAYIN
9. Sınıf Biyoloji Dersi - Konu: Hücrede Madde Taşınması | 26 Mart 2020 Perşembe EBA TV ders tekrarı yeniden izle... 9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ - KONU: HÜCREDE MADDE TAŞINMASI | 26 MART 2020 PERŞEMBE EBA TV DERS TEKRARI YENİDEN İZLE...
5. Sınıf Matematik Konu Temel Geometrik Kavramlar Ve Çözümler | 26 Mart 2020 Perşembe EBA TV ders tekrarı yeniden izle... 5. SINIF MATEMATİK KONU TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇÖZÜMLER | 26 MART 2020 PERŞEMBE EBA TV DERS TEKRARI YENİDEN İZLE...
9.Sınıf Fizik Konu: Enerji Tasarrufu Ve Verim | 26 Mart 2020 Perşembe EBA TV ders tekrarı yeniden izle... 9.SINIF FİZİK KONU: ENERJİ TASARRUFU VE VERİM | 26 MART 2020 PERŞEMBE EBA TV DERS TEKRARI YENİDEN İZLE...
2. Sınıf Hayat Bilgisi Konu: Atatürk'ün Hayatından | 26 Mart 2020 Perşembe EBA TV ders tekrarı yeniden izle... 2. SINIF HAYAT BİLGİSİ KONU: ATATÜRK'ÜN HAYATINDAN | 26 MART 2020 PERŞEMBE EBA TV DERS TEKRARI YENİDEN İZLE...
6. Sınıf Matematik Konu: Açılar | 26 Mart 2020 Perşembe EBA TV ders tekrarı yeniden izle... 6. SINIF MATEMATİK KONU: AÇILAR | 26 MART 2020 PERŞEMBE EBA TV DERS TEKRARI YENİDEN İZLE...
10. Sınıf Biyoloji Konu: Eşeye Bağlı Katılım | 26 Mart 2020 Perşembe EBA TV ders tekrarı yeniden izle... 10. SINIF BİYOLOJİ KONU: EŞEYE BAĞLI KATILIM | 26 MART 2020 PERŞEMBE EBA TV DERS TEKRARI YENİDEN İZLE...
3. Sınıf Fen Bilimleri Konu: Canlıların Ortak Özellikleri | 26 Mart 2020 Perşembe EBA TV ders tekrarı yeniden izle... 3. SINIF FEN BİLİMLERİ KONU: CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ | 26 MART 2020 PERŞEMBE EBA TV DERS TEKRARI YENİDEN İZLE...
4.Sınıf İngilizce Konu: Jobs | 26 Mart 2020 Perşembe EBA TV ders tekrarı yeniden izle... 4.SINIF İNGİLİZCE KONU: JOBS | 26 MART 2020 PERŞEMBE EBA TV DERS TEKRARI YENİDEN İZLE...
12. Sınıf Biyoloji Konu: Bitkisel Dokular | 26 Mart 2020 Perşembe EBA TV ders tekrarı yeniden izle... 12. SINIF BİYOLOJİ KONU: BİTKİSEL DOKULAR | 26 MART 2020 PERŞEMBE EBA TV DERS TEKRARI YENİDEN İZLE...

EBA TV LİSE HANGİ SINIF DERSLERİ SAAT KAÇTA İZLEYECEK?

() uzaktan eğitim sisteminin sıkıntısız sürdürülebilmesi için öğrencilerin dersleri TV kanallarından izlemesi uyarısında bulundu.

MEB'den verilen bilgide, EBA portalına erişim sıkıntısıyla ilgili zaman zaman gelen şikayetlerin, sisteme eş zamanlı olarak yüklenilmesinden kaynaklandığı bildirildi. Uzaktan eğitimde buluşma noktasının EBA TV ekranları olduğunu belirten MEB, bu süreçte internet portalının sadece ders tekrarı ve anlaşılmayan konularla ilgili desteğe ihtiyaç duyulduğunda ziyaret edilmesi gerektiğini vurguladı.

EBA'nın mevcut sistem altyapısının 18 milyon öğrencinin eş zamanlı kullanımı için geliştirmeye devam edildiğini belirten MEB, eba.gov.tr kullanım saatleriyle ilgili öğrenciler için saatlik bir program hazırlandığını da bildirdi.

EBA TV FREKANSLARI

Milli Eğitim Bakanlığı, yarın uzaktan eğitime başlanılacak TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platformlarının güncel bilgilerini paylaştı.

Bakanlığın, "www.meb.gov.tr" adresinden ve Twitter'dan yapılan paylaşıma göre, TRT-EBA TV şu kanallar ve frekanslar üzerinden yayında olacak:

EBA TV İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE DERS PROGRAMI

İlk aşamada temel derslerle yayınlar başlayacak. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek.

EBA TV İLKOKUL

09.00: Hayat Bilgisi – 1

09.30: Matematik – 1

10.00: Hayat Bilgisi – 2

10.30: Matematik -2

11.00: Hayat Bilgisi -3

11.30: Fen Bilimleri -3

12.00: -4

12.30: Fen Bilimleri -4

13.00: İYEP Matematik

EBA TV ORTAOKUL

09.00: Sosyal Bilgiler -5

09.30: Fen Bilimleri -5

10.00: Sosyal Bilgiler -6

10.30: Fen Bilimleri -6

11.00: Sosyal Bilgiler -7

11.30: Fen Bilimleri -7

12.00: T.C. ve Atatürkçülük -8

12.30: Fen Bilimleri -8

13.00: Arapça -6

EBA TV LİSE

09.00: Tarih -9

09.30: Kimya -9

10.00: Arapça -9

10.30: Tarih -10

11.00: Kimya-10

11.30: Siyer-10

12.00: Tarih-11

12.30: Kimya -11

13.00: Arapça -11

13.30: İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük -12

14.00: Kimya -12

14.30: Arapça -12

Dersler, 20'şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak.

Ortaokulda; Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri olacak. Lisede; tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.

Dersler, EBA TV İlkokul ve EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.

EBA TV DERS İÇERİKLERİ

TRT-EBA TV'de ilk aşamada temel derslerle yayınlar başladı. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri veriliyor. Dersler, 20'şer dakika olarak yayımlanıyor ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı yer alıyor .

Ortaokul kademesinde Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri yer alıyor. Lisede ise tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler veriliyor.

TRT-EBA FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A
Kanal: TRT Eğitim HD 1/2/3
Frekans: 12084 H 13750

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4

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