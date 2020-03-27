EBA TV canlı izle! 27 Mart EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı yayın ekranı
EBA TV canlı yayın izle seçeneği burada! Yeni tip koronavirüs salgınını önlemek amacıyla okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş, 23 Mart'ta uzaktan eğitim başlamıştı. Bakan Selçuk, uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar devam edeceğini açıkladı. EBA ve TRT-EBA TV üzerinden canlı yayınla uzaktan eğitim veriliyor. EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul, EBA TV Lise derslerinin canlı yayın sayfalarına bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? İşte İlkokul, Ortaokul, Lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı ve frekans bilgileri...
EBA TV canlı izle! EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise kanalı canlı yayın izleme seçeneği öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye genelinde eğitimini sürdüren öğrenciler, EBA TV'nin uzaktan eğitim yayınları sayesinde dersleri takip edebiliyor. Okulların tatil süresinin 30 Nisan'a kadar uzatılmasının ardından 1 aylık uzaktan eğitimin yapılacağı da belli oldu. İşte EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı izleme ekranı...
EBA TV İLKOKUL CANLI İZLE
EBA TV ORTAOKUL CANLI İZLE
EBA TV LİSE CANLI İZLE
EBA TV LİSE HANGİ SINIF DERSLERİ SAAT KAÇTA İZLEYECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitim sisteminin sıkıntısız sürdürülebilmesi için öğrencilerin dersleri TV kanallarından izlemesi uyarısında bulundu.
MEB'den verilen bilgide, EBA internet portalına erişim sıkıntısıyla ilgili zaman zaman gelen şikayetlerin, sisteme eş zamanlı olarak yüklenilmesinden kaynaklandığı bildirildi. Uzaktan eğitimde buluşma noktasının TRT EBA TV ekranları olduğunu belirten MEB, bu süreçte internet portalının sadece ders tekrarı ve anlaşılmayan konularla ilgili desteğe ihtiyaç duyulduğunda ziyaret edilmesi gerektiğini vurguladı.
EBA'nın mevcut sistem altyapısının 18 milyon öğrencinin eş zamanlı kullanımı için geliştirmeye devam edildiğini belirten MEB, eba.gov.tr kullanım saatleriyle ilgili öğrenciler için saatlik bir program hazırlandığını da bildirdi.
EBA TV FREKANSLARI
Milli Eğitim Bakanlığı, yarın uzaktan eğitime başlanılacak TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platformlarının güncel bilgilerini paylaştı.
Bakanlığın, "www.meb.gov.tr" adresinden ve Twitter'dan yapılan paylaşıma göre, TRT-EBA TV şu kanallar ve frekanslar üzerinden yayında olacak:
EBA TV İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE DERS PROGRAMI
İlk aşamada temel derslerle yayınlar başlayacak. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek.
EBA TV İLKOKUL
09.00: Hayat Bilgisi – 1
09.30: Matematik – 1
10.00: Hayat Bilgisi – 2
10.30: Matematik -2
11.00: Hayat Bilgisi -3
11.30: Fen Bilimleri -3
12.00: Sosyal Bilgiler -4
12.30: Fen Bilimleri -4
13.00: İYEP Matematik
EBA TV ORTAOKUL
09.00: Sosyal Bilgiler -5
09.30: Fen Bilimleri -5
10.00: Sosyal Bilgiler -6
10.30: Fen Bilimleri -6
11.00: Sosyal Bilgiler -7
11.30: Fen Bilimleri -7
12.00: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük -8
12.30: Fen Bilimleri -8
13.00: Arapça -6
EBA TV LİSE
09.00: Tarih -9
09.30: Kimya -9
10.00: Arapça -9
10.30: Tarih -10
11.00: Kimya-10
11.30: Siyer-10
12.00: Tarih-11
12.30: Kimya -11
13.00: Arapça -11
13.30: İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük -12
14.00: Kimya -12
14.30: Arapça -12
Dersler, 20'şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak.
Ortaokulda; Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri olacak. Lisede; tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.
Dersler, EBA TV İlkokul ve EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.
EBA TV DERS İÇERİKLERİ
TRT-EBA TV'de ilk aşamada temel derslerle yayınlar başladı. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri veriliyor. Dersler, 20'şer dakika olarak yayımlanıyor ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı yer alıyor .
Ortaokul kademesinde Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri yer alıyor. Lisede ise tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler veriliyor.
TRT-EBA FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A
Kanal: TRT Eğitim HD 1/2/3
Frekans: 12084 H 13750
HD Alış bilgileri:
Alış frekansı :12.084 MHz
Polarizasyon : Yatay (H)
Sembol oranı : 13.750
FEC : 2/3
SD Alış bilgileri:
Alış frekansı :11.916 MHz
Polarizasyon : Dikey (V)
Sembol oranı : 30.000
FEC : 3/4
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