Uzmanlar uyardı! Corona virüste en kritik iki hafta
Türkiye, dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgınıyla mücadelede tedbirleri en üst düzeye çıkarırken salgının bulaşma riskinde kritik 2 haftaya girildi. Uzmanlar, koronavirüsle mücadelede salgının etkileşim hızına vurgu yaptı: Yüz yüze görüşmelere 2 ay ara verin. Marketlerde poşetlenmiş ürünleri satın alın, yoğun saatlerde alışverişlerinizi yapmayın
Türkiye, Kovid-19 ile mücadelede tedbirleri en üst düzeye çıkarırken salgının bulaşma riskinde kritik 2 haftaya girildi. Vakaların 2-3 aya kadar azalması beklenirken Türkiye'nin önde gelen enfeksiyon uzmanlarından Doç. Dr. Ümit Savaşçı, salgından korunmak için hayati 4 önemli uyarıda bulundu: Sosyal ilişkilere 2 ay ara verilmeli. Gıdaları çiğ tüketmeyin iyice pişip yemeli, marketlerde poşetlenmiş ürünleri satın almalı ve yoğun saatlerde alışveriş yapmamalı. Doç. Dr. Savaşçı'nın SABAH'a yaptığı açıklamalar şöyle:
PİK NOKTASI NİSAN ORTASINDA...
Yeni tip korona virüs salgının ülkemizdeki genel seyri Avrupa ülkelerini göz önüne aldığımızda önümüzdeki 2 hafta zirve noktasına doğru tırmanacak. Salgının bulaşıcılığında en tepe noktasını Nisan ortasında görebiliriz. Vaka sayılarımız bu süreçte biraz katlanarak artabilir. Özellikle büyükşehirlerimizde daha fazla artış olabilir. Bu 2 hafta o yüzden çok önemli.
* Mümkün olduğunca evimizden çıkmayalım.
* 2 ya da 3 ay sonra ise vakaların miktarının azalacağını düşünüyoruz.
* Tedbirlerimizi uygularsak 2-3 ay içerisinde vakaların azaldığını görürüz.
* Önlemlerin uygulanmaması durumunda ise önümüzde İtalya örneğini görüyoruz.
* Devletimizin aldığı tedbirlerin sıkı olması umut verici. Vatandaşlarımızın bunları uygulaması bu süreci en az hasarla atlatılması bakımından önemli olacaktır.
2-3 AY ERTELEYİN
Eve girer girmez dezenfektan işlemlerimizi uygulayalım. Ellerimizi yıkayalım, dışarıda giydiğimiz kıyafetlerimizi de çıkaralım. Duş alalım ve saçlarımızı da yıkayalım. Evimizde sosyal mesafeyi koruyalım. Eğer belirtilerimiz yoksa hastanelerdeki Kovid-19 polikliniklerini bu süreçte meşgul etmeyelim ve yoğun olarak kullanmayalım. Bütün sosyal görüşmelerimizi 2-3 ay kadar erteleyelim.
ESAS KORUMA SOSYAL MESAFE
Prof. Dr. Ateş Kara - Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur. O bakımdan şimdilik biz aşının önümüzdeki dönemde olmayacağını, hala esas korunmanın kişilerin bir araya gelmesinin engellenmesi olduğunu altını çizerek söylememiz gerekir.
KRİTİK EŞİĞİ HIZLI AŞARIZ
Prof. Dr. Recep Öztürk - İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü: Bilim Kurulu'nun öngörüleri doğrultusunda alınan kararlara uyulursa sorun daha çabuk bir şekilde atlatılır. Uyulmaz ise bütün durumlar risklidir. Önümüzdeki iki haftayı veya günleri belirleyecek olan bizler olacağız. Evde kalıp, dışarıya çıkmazsak kritik eşiği daha hızlı aşarız.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER BELİRLEYİCİ
Prof. Dr. Serhat Ünal - Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı: Uyarılar dikkate alındığında önümüzdeki iki hafta çok stratejik hale geliyor. Kendi hastanemizden biliyorum. İlaç tedavisine olumlu yanıt veren hastalar mevcut. Çok şükür tedavilere cevaplar almaya başladık. İyi gidiyoruz, iyileşiyor hastalar. Günlerdir hem Sağlık Bakanlığı hem de Bilim Kurulu üyeleri net mesajlar veriyor. Önümüzdeki günlere dikkat etmek lazım.
Sabah
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