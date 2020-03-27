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TÜRGEV, iki yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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TÜRGEV, İKİ YURDUNU SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TAHSİS ETTİ

, ve Ankara’da bulunan iki öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarının kullanımına tahsis ettiğini duyurdu. TÜRGEV'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanlarımızın ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz." denildi.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin içinden geçtiği bu olağanüstü günlerde sağlık çalışanlarımıza desteğimizin ve minnetimizin göstergesi olarak Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yakın bir konumda olan Hümeyra Ökten Yükseköğretim yurdumuzu ve ve Kağıthane Devlet Hastanesi'ne yakın konumda bulunan Kağıthane Yükseköğretim Kız Öğrenci yurdumuzu sağlık çalışanlarımızın kullanımına tahsis etmiş bulunuyoruz. olarak sağlık çalışanlarımızın ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

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