TÜRGEV, iki yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti

TÜRGEV, İstanbul ve Ankara’da bulunan iki öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarının kullanımına tahsis ettiğini duyurdu. TÜRGEV'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanlarımızın ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz." denildi.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin içinden geçtiği bu olağanüstü günlerde sağlık çalışanlarımıza desteğimizin ve minnetimizin göstergesi olarak Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yakın bir konumda olan Hümeyra Ökten Yükseköğretim Kız Öğrenci yurdumuzu ve ve İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi'ne yakın konumda bulunan Kağıthane Yükseköğretim Kız Öğrenci yurdumuzu sağlık çalışanlarımızın kullanımına tahsis etmiş bulunuyoruz. TÜRGEV olarak sağlık çalışanlarımızın ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz."