27 Mart 2020, Cuma
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Merakla beklenen site yayın hayatına başladı! Corona virüs ile ilgili en güncel bilgiler Cumhurbaşkanlığı sitesinde

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2020
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MERAKLA BEKLENEN SİTE YAYIN HAYATINA BAŞLADI!

Son dakika haberine göre; 'nın geçtiğimiz günlerde duyurduğu, dünya ve koronavirüs verilerini anlık olarak gösteren site yayın hayatına başladı. Site içerisinde güncel ölüm ve vaka sayılarının yanında vaka artış grafiklerine de ulaşabilirsiniz.

'nın duyurduğu koronavirüs tanısı konan, iyileşen ve hayatını kaybeden hastaların sayılarının yer aldığı site, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayına başladı.

Çok sayıda bilgiye ulaşılabiliyor

Sitenin ekran görüntüsü

Sitede güncel vaka, iyileşen ve ölüm sayılarının yer alıyor. Site üzerinden dünya genelinde güncel vaka, iyileşen ve ölüm sayılarına ulaşılabilmekle birlikte ülkelerin vaka artış grafiklerine karşılaştırmalı olarak ulaşılabiliyor.

CORONA VİRÜS (COVID-19) DÜNYA HARİTASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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