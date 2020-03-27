Merakla beklenen site yayın hayatına başladı! Corona virüs ile ilgili en güncel bilgiler Cumhurbaşkanlığı sitesinde
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde duyurduğu, dünya ve Türkiye koronavirüs verilerini anlık olarak gösteren site yayın hayatına başladı. Site içerisinde güncel ölüm ve vaka sayılarının yanında vaka artış grafiklerine de ulaşabilirsiniz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu koronavirüs tanısı konan, iyileşen ve hayatını kaybeden hastaların sayılarının yer aldığı site, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayına başladı.
Çok sayıda bilgiye ulaşılabiliyor
Sitenin ekran görüntüsü
Sitede güncel vaka, iyileşen ve ölüm sayılarının yer alıyor. Site üzerinden dünya genelinde güncel vaka, iyileşen ve ölüm sayılarına ulaşılabilmekle birlikte ülkelerin vaka artış grafiklerine karşılaştırmalı olarak ulaşılabiliyor.
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