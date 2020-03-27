27 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Kazakistan'dan getirilen 130 kişi karantinaya alındı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2020
ABONE OL
YURT DIŞINDAN GELEN 130 KİŞİ BOLU'DA YURDA YERLEŞTİRİLDİ

'dan uçakla 'a gelen 130 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 'da (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.

'dan uçakla Havalimanı'na gelen ve burada sağlık kontrolünden geçirilen 130 kişi, polis eşliğindeki 5 otobüsle 'ya gönderildi.

Burada ikinci kez sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, önceden boşaltılan bağlı Gölköy Yerleşkesi'ndeki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'nda kendileri için ayrılan odalara alındı.

Maske ve eldiven takarak koruyucu kıyafet giyen polis ekipleri, yurt çevresinde tedbir aldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kente daha önce 'dan 69, 'dan 10, 'ten 23, 'dan 138, Kazakistan'dan 22, 'dan 34, Moldova'dan 40 ve 'dan 42 kişi getirilmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA