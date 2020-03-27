Koronavirüs nedeniyle kapalı olması gereken kıraathanede oyun oynayan kişiler yakalandı
İstanbul’un Fatih ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanede oyun oynayan kişiler yakalandı. Kıraathane sahibine ceza kesilirken, kıraathanenin camlarının gazete kağıdıyla kapatılması dikkat çekti.
İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında yayımlanan genelgeyle aralarında kıraathanelerin de bulunduğu birçok işletme kapatıldı.
OPERASYON YAPILDI
Fatih, Karagümrük Prof. Naci Şensoy Caddesi'ndeki bir kıraathanenin açık olduğu ihbarını alan Fatih İlçe Müdürlüğü ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.
OYUN OYNUYORLARDI
Ekipler, dış cephesi gazete kâğıtları ile kapalı ve kapısı içeriden kilitli olan kıraathane içinde oyun oynandığı tespit etti. Görüntüler "Pes" artık dedirtti.
CEZA KESİLDİ
Kıraathane kapatılırken, işyeri sahibi İbrahim A.'ya 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi kapsamında 392 TL idari para cezası kesildi.
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