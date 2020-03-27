PKK'da coronavirüse yakalanan teröristler kaderlerine terk ediliyor
Bölücü terör örgütü PKK'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi görülen teröristleri ölüme terk ettiği ya da canlı bomba eylemcisi olmaya zorladığı ortaya çıktı. Salgının çözülmeye yol açmasından çekinen örgütün sözde üst yönetiminin, Kovid 19'a yakalanan teröristlerin gizli tutulmasını isteyerek bu konuda haberleşme yapılmasını yasakladığı belirlendi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dünyada birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan Kovid-19 salgını, İran, Irak ve Suriye'deki PKK/PYD/PJAK mensubu teröristlerde de görülmeye başlandı.
Koşullardan dolayı teröristler arasında koronavirüs hızla yayıldı.
Koronavirüsün terör örgütünde yarattığı panik, teslim olan teröristlerin ifadeleri, ele geçirilen örgütsel dokümanlar ve teröristler arasındaki görüşmelere yansıdı.
TERÖRİSTLER KAÇMAK YA DA İNTİHARI ÇARE OLARAK GÖRÜYOR
Buna göre örgüt, virüsle enfekte olan militanlarını ilkel koşullarda kaderine terk ediyor.
Kovid-19 belirtileri bulunan teröristlere tedavi olma şansı vermeyen terör örgütünün sözde yöneticileri, bu teröristleri canlı bomba eylemi yapmaya zorluyor.
Teröristlerden birçoğu, Türk güvenlik güçlerine teslim olmayı ya da intihar etmeyi çare olarak görüyor.
ÖRGÜTÜN SÖZDE YÖNETİMİ KORONAVİRÜSE YAKALANAN TERÖRİSTLERLE İLGİLİ HABERLEŞMEYİ YASAKLADI
Kovid-19 bulaşma riskine karşı örgütün sözde yöneticisi konumundaki teröristler önlem olarak toplantı yapmıyor. Sözde yöneticilerin sağlık birimleri, koronavirüs belirtilerini taşıyan teröristleri muayeneye kabul etmiyor.
Salgının, örgütte çözülmeye yol açmasından çekinen örgüt üst yönetimi, koronavirüse yakalanan teröristlerin gizli tutulmasını isteyerek bu konuda haberleşme yapılmasını yasakladı.
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