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Osmaniye'de çalıntı araçları parçalayıp satan 1 şüpheli yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2020
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ÇALINTI ARAÇLARI PARÇALAYIP SATIYORDU! YAKALANDI

'de çalıntı araçları parçalayarak üzerinden satan M.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Parçalanan otomobil ise sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Suç Araştırma Timi ile Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalıntı araçların parçalara ayrılarak internetten satıldığı ihbarı üzerine Düziçi'ne bağlı Pirsultanlı köyündeki bir adrese operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda daha önce çalıntı ihbarı verilen bir otomobil parçalanmış halde bulundu, M.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Otomobil ise sahibine teslim edildi.

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